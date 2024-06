WEC | Manthey Pure Rxcing prova ad ipotecare il titolo a Le Mans

Come lo scorso anno per Corvette Racing, Manthey Pure Rxcing ha la chance di ipotecare con Porsche la classe LMGT3. Il team che corre con licenza lituana ha l’opportunità di allungare sensibilmente sulla concorrenza che già ora dopo tre sfide resta ad oltre 30 punti di ritardo.

Pure Rxcing all'assalto da inizio anno ad oggi

Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler vantano per ora due pole, una vittoria (Lusail) e due secondi posti (Imola e Spa-Francorchamps). La stagione è per ora da incorniciare per l’equipaggio #92 che prima di impegnarsi nel FIA WEC ha ottenuto il titolo nell’Asian Le Mans Series.

L’ottimo lavoro di Alex Malykhin, bronze driver cresciuto esponenzialmente nell’ultimo periodo, gioca un ruolo cruciale nell’economia della Porsche 992 GT3-R #92. Oltre a Bachler è ovviamente da premiare anche il giovane Sturm, classe 2001 al debutto nel Mondiale quest’anno ed ovviamente anche nella 24h Le Mans.

Il tridente più che mai affiatato è impegnato parallelamente nella classe PRO del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Ricordiamo che Pure Rxcing ha vinto lo scorso anno la Bronze Cup nella serie di SRO, un premio ottenuto proprio grazie all’ottimo lavoro tra Endurance e Sprint Cup da parte di Malykhin.

#92 Pure Rxcing Porsche - Credits: Daniele Paglino

Pure Rxcing come Corvette nel 2023?

Pure Rxcing Porsche #92 punta a replicare quanto fatto da Corvette Racing la scorsa stagione dopo metà campionato. Ben Keating/Nico Varrone/Nicky Catsburg vinsero infatti il titolo a Monza con tre competizioni d'anticipo grazie all'affermazione nella 24h Le Mans e nelle prime due competizioni (Sebring e Portimao).

Pure Rxcing vanta per ora una gioia e due secondi posti, ricordiamo però che nel 2024 vi è una gara extra da tenere in considerazione. La Porsche #92 appare in ogni caso in grado di poter eguagliare gli statunitensi, decisamente superiori lo scorso anno in ogni condizione dai ‘bumps’ di Sebring al deserto del Bahrain.

Da Le Mans - Luca Pellegrini