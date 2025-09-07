Moto2 | GP Catalunya, Gara: prima vittoria per Holgado

Daniel Holgado non sbaglia e dopo la prima pole conquista anche la sua prima vittoria di carriera in Moto2 nel GP Catalunya. Gara impeccabile per il giovane spagnolo del team Aspar che precede sul traguardo Jake Dixon e il giovanissimo Daniel Munoz mentre il leader Manuel Gonzalez allunga ancora in classifica iridata dopo aver recuperato fino alla quarta posizione.

Holgado si sblocca, primo podio da favola per il sostituto Muñoz

Oggi la copertina se l’è presa giustamente Daniel Holgado che, dopo il secondo posto in Austria, conquista la vittoria nella sua prima stagione nella classe di mezzo del Motomondiale. Holgado lo ha fatto con una gara dominata e gestita dalla partenza fino alla bandiera a scacchi: una prestazione da underdog per il vice-campione della scorsa Moto3 che va così ad “imitare” il suo compagno ed ex-rivale David Alonso, vincitore al Balaton Park.

Con Holgado fuori dal raggio d’azione per chiunque, il secondo posto è stato affare solo di Jake Dixon e Daniel Muñoz, con l’esperto pilota britannico di Marc VDS che ha dovuto sudarsela con il giovane sostituto del team Ajo, riuscendo a spuntarla solo negli ultimi due passaggi. Un risultato comunque di grande prestigio per lo spagnolo classe 2006 che, dopo essersi messo in luce nel campionato europeo e diverse comparsate da sostituto (inclusa questa), ha dimostrato di meritarsi il passaggio a tempo pieno nel prossimo Motomondiale.

Cade Canet, male Moreira: ora Gonzalez ha due gare di vantaggio

Giù dal podio, però, il focus si sposta di nuovo sulla classifica iridata con un’altra evoluzione importante: Manuel Gonzalez chiude la gara al quarto posto dopo essere risalito dalla decima casella dello schieramento. Punti pesanti per il portacolori di Dynavolt Intact GP, anche perché i suoi principali rivali sono tutti incappati nella giornata no: Aron Canet è caduto in curva 10 mentre era in lotta per la top 10 mentre Diogo Moreira è finito solamente 14° dopo una gara deludente rovinata ulteriormente da un Long Lap Penalty nel finale per track limits.

In questo momento, dunque, Gonzalez comincia la fuga mondiale allungando a +51 su Canet e a +56 su Moreira in classifica. Izan Guevara (Pramac) completa la top 5 davanti a Celestino Vietti, sesto dopo aver rimontato dalla 15ª piazza sulla Boscoscuro del team Speed Up a precedere il suo compagno Alonso Lopez. Altra bella rimonta in ottava posizione con un ottimo David Alonso che era partito 25°, seguono Colin Veijer e Barry Baltus che completano la top 10, fuori dai punti l’altro italiano Tony Arbolino in 19ª posizione.

Moto2 | GP Catalunya: i risultati della gara

Credits: motogp.com

Andrea Mattavelli