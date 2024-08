L'estate continua tra Australia ed USA | A Ruota Libera

Australia ed USA regalano emozioni nella 26ma puntata di ‘A Ruota Libera', il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte. Tante le battaglie in pista tra Supercars Championship, Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS e NASCAR Xfinity Series in un week-end che ha visto protagonista anche il DTM al Nürburgring.

Supercars Championship, Tasmania: Percat e Waters a segno, Brown resta leader del campionato

Nick Percat e Cam Waters si sono divisi il bottino in Tasmania nel Repco Supercars Championship. Non cambia, invece, la classifica generale, Will Brown resta infatti saldamente leader della serie alla vigilia della fase più importante della stagione.

Percat apre le danze

La race-1 è stata firmata da Nick Percat che con la Chevrolet Camaro #3 Bendix Racing ha potuto ottenere la seconda gioia stagionale. L'australiano ha fatto la differenza ai box sorprendendo la quotata coppia composta da Broc Feeney (Red Bull Ampol Racing #88) e Cam Waters (Monster Castrol Racing #6).

I due sono stati successivamente beffati anche da Chaz Mostert che con una strategia differente ha provato a sorprendere la concorrenza. La Ford Mustang #25 Mobil 1 Optus Racing ha colto un prezioso secondo posto dopo aver cercato in ogni modo di attaccare anche Percat.

Feeney ha concluso il podio con margine davanti a Brodie Kostecki (Erebus Motorsport Chevrolet #1), Cameron Hill (Tyrepower Racing Chevrolet #4), il giovane nativo della Gold Coast ha provato ad accorciare le distanze in campionato da Will Brown.

Waters si impone nella race-2, Feeney tradito da Randle

La seconda sfida in Tasmania ha visto la Ford Mustang #6 di Cam Waters dominare la scena sin dalle prime fasi dopo aver scavalcato ai box in regime di Safety Car l'auto gemella #55 di Thomas Randle.

Quest'ultimo, dopo le due neutralizzazioni che hanno spezzato la competizione, ha cercato di tornare in seconda posizione e quindi di attaccare la Chevrolet Camaro #88 Red Bull Ampol Racing di Will Brown.

Il duello si è infiammato nel finale con il leader del campionato che non ha lasciato spazio alla Ford Mustang #55. L'australiano è stato successivamente raggiunto anche da Feeney che ha provato ad approfittare della situazione per impensierire il teammate e guadagnare altri punti nella classifica generale.

La contesa per il secondo posto non si è mai concretizzata, il #88 del gruppo è stato infatti spinto in testacoda in curva 4 da Randle che ha completamente sbagliato la frenata. Bryce Fullwood (Middy’s Electrical Chevrolet #14) ha quindi ringraziato e concluso terzo davanti a Chaz Mostert (Mobil 1 Optus Racing Ford #25), Jack Le Brocq (Erebus Motorsport Chevrolet #9) ed Andre Heimgartner (R&J Batteries Racing Chevrolet #8). Fuori dalla Top10 Feeney, completamente incolpevole al momento del testacoda.

Un mese di pausa attende ora il Supercars Championship che tornerà protagonista a metà settembre da Sandown per la prima sfida di durata in vista della leggendaria Bathurst 1000.

GTWC America, Road America: DXDT Racing Corvette senza rivali

DXDT Racing e Corvette continuano a dominare senza particolari problemi il Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS. Road America non è stata un'eccezione per Alec Udell /

Tommy Milner, semplicemente superiori alla concorrenza.

La coppia ha vinto race-1 precedendo l'Acura #93 Racers Edge

Motorsports di Luca Mars / Zach Veach e la Porsche #120 Wright Motorsport di Adam Adelson /Elliott Skeer, la classifica overall ha rispecchiato alla perfezione quella PRO.

Discorso differente per la giornata di domenica con la Corvette #63 che ha colto la sesta gioia in altrettante apparizioni beffando nella classe regina la Porsche #120 e l'Acura #93 in ordine opposto.

DXDT Racing ha ottenuto in race-2 anche il successo in PRO Am con Bryson Morris/Bryan Sellers, abili a precedere la BMW M4 GT3 #38 ST Racing di Samantha Tan /Neil Verhagen. I padroni del campionato nono sono riusciti ad inserirsi sul podio in gara-1, vinta da Justin Rothberg /Robby Foley (Turner Motorsport BMW #29).

Prossima tappa al Barber Motorsport Park a settembre prima del gran finale con la Indianapolis 8h Presented by AWS valida anche per l'Intercontinental GT Challenge.

NASCAR Xfinity Series, Michigan: Allgaier vince con strategia

Justin Allgaier ha vinto con forza in Michigan l'appuntamento valido per la NASCAR Xfinity Series. La Chevrolet Camaro #7 del JR Motorsport ha ottenuto la 25ma affermazione in carriera entrando definitivamente nella Top10 di sempre.

L'americano ha meritatamente colto il successo all'Overtime dopo una strategia perfetta con il carburante. L'esperto portacolori della squadra di Dale Earnhardt Jr ha primeggiato davanti a Sheldon Creed (Friends of Jaclyn Foundation Toyota #18) e John Hunter Nemechek (Pye Barker Fire & Safety Toyota #20).

I due, al termine di una prova caratterizzata da due red flag per pioggia, non sono riusciti nel finale a beffare la Chevrolet Camaro #7 anche in seguito ad una caution esposta per un incidente nel poco prima di curva 2. Protagonisti della carambola Carson Kvapil (Clarience Technologies Chevrolet #88), Kyle Sieg (Bailey Excavating Ford #28) e Chandler Smith (QuickTie Toyota #81).

Settimana prossima si tornerà in azione a Daytona, mentre da Milwaukee Mile non perdetevi la prima tappa dei Playoffs per quanto riguarda la NASCAR Truck Series.

Nella prossima puntata…

Il prossimo sarà un fine settimana più che mai interessante con l'European Le Mans Series, il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup e l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

In ‘A Ruota Libera’ torneranno quindi protagonisti l'IMSA Michelin Pilot Challenge, la Michelin Le Mans Cup ed anche la Porsche Mobil 1 Supercup che supporterà il GP Olanda di F1. Spazio anche al BTCC da Donington Park GP ed al GTWC Asia in quel di Okayama.

Luca Pellegrini