Dakar 2026 | Auto, Stage 7: vince Ekstrom, Lategan perde la leadership nel finale

È ripartita oggi da Riyadh dopo il giorno di riposo la Dakar 2026, che continua a vedere Al-Attiyah in testa alla classifica generale. Ad avere la meglio è stato oggi Mathias Ekstrom, che ha approfittato dei problemi nel finale di quello che sembrava destinato ad essere il dominatore di giornata Henk Lategan. Il principe qatariota ha visto così sventata una grande minaccia che lo avrebbe visto relegato al secondo posto in classifica assoluta.

Dacia sempre leader, ma oggi in ritardo

Il ritorno in movimento della carovana della Dakar poteva dunque segnare l’ennesimo cambiamento in testa alla classifica generale. Il sudafricano Henk Lategan ha preso il comando delle operazioni già dai primi chilometri di speciale, mostrando la superiorità del suo Toyota Hilux sul resto del gruppo nella frazione odierna. L’unico che ha tenuto il passo del pilota TGR è stato per buona parte di giornata Mathias Ekstrom, tornato a mostrare un buon ritmo. La beffa per il pilota del TGR è arrivata nel finale di frazione, quando un problema al mezzo lo ha visto perdere ben otto minuti e sprofondare fino al tredicesimo posto.

Una vera manna per Mathias Ekstrom, tornato alla vittoria, ma soprattutto per Nasser Al-Attiyah, che in questo modo ha potuto conservare la leadership della classifica assoluta ottenuta venerdì nonostante le tante difficoltà a trovare il ritmo giusto. Aprire la strada oggi non ha certamente giovato alla gara del qatariota e di Sebastien Loeb, sesto alla fine. La vittoria di tappa odierna, tra l’altro, ha rilanciato pesantemente l’ex campione DTM, ora secondo nella generale a 4:47 da Al Attiyah.

La classifica della settima tappa

Due Ford nei primi tre, Ferreira a podio

Il podio di giornata è stato completato dal portoghese Joao Ferreira, risultato primo dei portacolori Toyota Gazoo Racing, e dall’americano Mitch Guthrie, autore di una buona prova sul suo Ford Raptor. Toby Price ha poi preceduto Lucas Moraes, primo dei Dacia Sandriders in quinta posizione a cinque minuti dal leader di giornata.

A chiudere la top ten sono stati i due spagnoli Carlos Sainz e Nani Roma, costanti oggi ma mai in lotta per le posizioni del podio. L’ex campione sulle due ruote è avanzato così in terza posizione nell’assoluta davanti a Matador e allo sfortunato Lategan, ora quarto a più di sette minuti da Al-Attiyah. Entrando nella seconda settimana, i giochi anche all’interno dei vari team iniziano ad essere più chiari, e Ekstrom si sta mostrando sempre più come la punta di diamante dei Ford Raptor, mentre il principe qatariota avrà sempre più l’appoggio degli uomini Dacia. La giornata di oggi potrebbe rappresentare un duro colpo per Lategan, chiamato ora ad una pronta riscossa.

La classifica assoluta dopo la settima tappa

Stage 8: Wadi ad Dawasir > Wadi ad Dawasir (481 km)

Un’altra tappa ad anello attenderà nella giornata di domani gli equipaggi della Dakar 2026. La regione intorno alla città di Wadi ad Dawasir tornerà così protagonista per la prima volta dal 2022, e lo farà con la prova speciale più lunga di questa edizione a livello chilometrico. Di fondamentale importanza sarà mantenere la concentrazione e non perdere ritmo nei passaggi tra i settori più veloci e quelli in cui sarà invece necessaria una maggiore attenzione tra i canyon e la vegetazione.

Nicola Saglia