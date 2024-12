Dakar 2025 | Una prova da 48h e percorsi divisi per auto e moto

Si svolgerà dal 3 al 17 gennaio 2025 una nuova edizione della Dakar, il Rally Raid più impegnativo e famoso al mondo. Il percorso prevede tantissime incognite per i protagonisti con oltre 5.000 chilometri cronometrati ed un solo giorno di riposo.

48h di gara e percorsi divisi per la Dakar 2025

Tante le novità previste per il 2025 a partire dalla conferma della separazione dei percorsi nelle diverse categorie, operazione già sperimentata nel corso del 2024. Saranno ben cinque i giorni in cui le strade dei vari protagonisti si divideranno (45% del percorso) sin dalla seconda speciale in cui assisteremo all'attesissima sfida di 48 ore.

David Caserta, responsabile della Dakar, ha rilasciato in una nota:

La decisione di dividere i percorsi punta a rispondere alle esigenze delle auto. Iniziare l'evento prima e non dopo il via di tutte le moto riduce il rischio di arrivare al bivacco a notte inoltrata. Ci sarà anche una difficoltà extra, i navigatori non potranno infatti seguire le tracce delle moto per completare il percorso nel minor tempo possibile.

L'impegno, forse il più duro dell'intera manifestazione testato con successo nel 2024, precederà la ‘Marathon’, speciale in cui i piloti ed i vari equipaggi restano in azione senza l'assistenza esterna.

Da Bisha ai piedi dell'Empty Quarter

La partenza è prevista in quel di Bisha, l'arrivo in quel di Shubaytah non lontano dal confine con gli Emirati Arabi Uniti. Dopo una lunga permanenza nella località di partenza ci si sposterà a nord verso Al Henakiyah, percorso intermedio verso la capitale Riyadh.

La località citata sarà protagonista nella seconda settimana dopo il giorno di riposo di Ha'il e l'arrivo a Al Duwadimi. Il finale prevederà un passaggio vicino all'Empty Quarter di Shubaytah, zona toccata ampiamente nel corso del 2024.

Non sono previsti dei passaggi in quel di Jeddah oppure all'esterno dell'Arabia Saudita che resta assoluta protagonista della Dakar. L'evento nuovamente valido anche per il World Rally-Raid Championship vedrà un totale di 807 concorrenti per un totale di 493 mezzi al via



Appuntamento quindi per il 3 gennaio con la prima tappa della Dakar 2025, il via di una nuova avventura tutta da seguire.

Luca Pellegrini