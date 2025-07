F1 | Presentato il poster del GP Italia, La Russa: "Monza è casa. Imola? Tornerà"

Colori, passione e storia: questi i temi rappresentati nel poster ufficiale del GP Italia di Formula 1 2025, in programma a Monza nel weekend dal 5 al 7 settembre, presentato oggi a Roma presso la sede Automobile Club d'Italia di via Marsala. Per l'occasione sono stati presenti il commissario straordinario ACI Tullio del Sette, l'Onorevole Giovanni Battista Tombolato e il neo-eletto presidente ACI Geronimo La Russa.

Tra velocità e orgoglio nazionale, Tombolato: “Monza è qualcosa di sacro”

L'obiettivo è stato quello di condividere al pubblico l'essenza a livello visivo di Monza: il manifesto del Gran Premio d'Italia, giunto alla sua 96a edizione, vede spiccare le tre monoposto di Ferrari, McLaren e Mercedes (con la Rossa di Maranello in primo piano) all'interno di un vortice formato dai colori verde, bianco e rosso della bandiera italiana insieme al blu dell'ACI. A completare il tutto la scritta in basso “The temple of Speed”, ossia “Il Tempio della Velocità”, il soprannome storico dell'autodromo brianzolo nella cultura italiano.

Credits: Autodromo Nazionale Monza / X.com

Sono proprio l'aspetto storico e mitico che, secondo le parole dell'Onorevole Giovanni Battista Tombolato, sono andati a concentrare il loro lavoro per quanto riguarda il poster ufficiale del Gran Premio:

Io sono orgogliosamente italiano, tutto ciò che riguarda l’Italia per me è un motivo di orgoglio. Lavorare insieme a tutto il team per la realizzazione di questa locandina, per me, è una doppia soddisfazione. Siamo gli unici al mondo ad aver organizzato 96 edizioni del Gran Premio: dietro di noi ci sono Monte Carlo con 71 e Silverstone con 60. Io penso che Monza sia qualcosa di sacro.

La Russa: “La F1 è storia e nessuno come Monza può vantare una storia così gloriosa”

L'attesa dell'evento è stata messa in risalto anche per la prima uscita ufficiale del nuovo presidente dell'Automobile Club d'Italia Geronimo La Russa dopo essere stato eletto poche settimane fa per il prossimo quadriennio con il 78% dei voti.

Il numero uno di ACI Milano, nonché avvocato e figlio dell'attuale presidente del Senato Ignazio, ha sottolineato il suo legame con l'Autodromo Nazionale di Monza, laddove è iniziata la sua carriera nel massimo organo dell'automobilismo italiano:

Monza per me è casa. La mia esperienza in ACI è iniziata 16 anni fa e Monza è sempre stato per tutti gli appassionati, me compreso, il Tempio della Velocità. Un luogo dove nascono magie, dove il motorsport italiano è riuscito a diventare protagonista nel mondo. I poster sono veri e propri pezzi d’arte, capaci di tramandare una storia importante e gloriosa nel tempo. Non sarà facile raccoglierli tutti in questi 75 anni di Campionato Mondiale di Formula 1, e trovare un luogo, possibilmente a Monza, dove esporli e farli conoscere anche alle generazioni future. Perché la Formula 1 è questo: è storia. E nessuno come Monza può vantare una storia così gloriosa. Ma è anche tecnologia, innovazione, sperimentazione. E ACI è sempre stata al fianco di tutto questo.

Tullio sul ritorno di Imola: “Si lavora a tavolo istituzionale, non c'è competizione con Monza”

Credits: FIA / X.com

Inevitabili le domande della stampa in merito al futuro di Imola in Formula 1: nonostante l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari non sia stato confermato nel calendario 2026, è stato chiarito che ricoprirà il ruolo di circuito di riserva per le prossime due stagioni, subentrando dunque nel caso una tappa “titolare” non dovesse essere disputata tra il 2026 e il 2027.

A tal proposito, il generale Tullio del Sette ha confermato la volontà delle parti coinvolte di riavere il secondo GP italiano in Formula 1 dopo quello di Monza che, ricordiamo, l'anno scorso ha rinnovato il contratto per ospitare il GP Italia fino al 2031:

Si lavora a tavolo istituzionale per riportarla in calendario dal 2028. Tra Monza e Imola non c'è competizione, l'obiettivo è averle entrambe e anzi, si sta lavorando anche per garantire al Tempio della Velocità un futuro solido oltre il 2031.

A ciò si aggiungono anche le parole di un Geronimo La Russa ottimista a riguardo di Imola:

Questo ente che raggruppa tante anime deve continuare a organizzare Gran Premi. Tra questi Monza, ma presto torneremo a organizzare anche Imola e l'Italia, qualora servisse, saprebbe rispondere subito alle esigenze. Saremmo all'altezza di fare un Gran Premio: il problema economico rimane, ma cercheremo di fare sistema. D'altra parte, nel mio programma elettorale c'era proprio il concetto di aprirsi al dialogo.

In attesa di aprire il primo tavolo di trattative, però, l'obiettivo è quello di garantire un grande spettacolo per il GP Italia di quest'anno a Monza, che vedrà iniziative di vario genere: tra l'allestimento di un punto dedicato alla prevenzione cardiovascolare e alla donazione del sangue, la piantumazione di un albero per ogni pilota in gara e l'esibizione dei paracadutisti, della Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare e della Banda dei Carabinieri, si prospetta un weekend all'insegna di, secondo le parole di Del Sette, “sostenibilità, solidarietà e italianità, oltre all’automobilismo sportivo”.

Andrea Mattavelli