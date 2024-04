NASCAR | Martinsville: Byron ed Hendrick trionfano ancora

William Byron guida la tripletta Hendrick Motorsports a Martinsville, nuovo evento valido per la NASCAR Cup Series 2024. Il nativo di Charlotte ottiene la 13ma gioia in stagione, il #24 dello schieramento ha preceduto i compagni di box Kyle Larson #5 e Chase Elliott #9.

Larson ed Hamlin vincono le Stage

La prima parte della 'Cook Out 400' è stata caratterizzata dall'assenza di bandiere gialle, Kyle Larson (HendrickCars.com Ruby Chevrolet #5) e Denny Hamlin (Sport Clips Haircuts Toyota #11) si sono spartiti le due Stage iniziali senza particolari problemi.

L'attenzione dei team si è spostata sulla seconda metà dell'evento, la strategia per mantenere una posizione perfetta sul tracciato è diventato un aspetto determinante per avere una minima chance di vincere.

Hendrick Motorsports in azione in NASCAR a Martinsville - Credits: Hendrick Motorsports

Hendrick Motorsports prende in mano la situazione

Hendrick Motorsports ha fatto la differenza, Larson ha ceduto il testimone a Chase Elliott (UniFirst Ruby #9) e William Byron (Axalta Ruby #24). L'ultimo dei due citati, vincitore della Daytona 500 quest'anno, ha avuto la meglio a meno di 100 giri dalla conclusione, il nativo di Charlotte ha tentato di fare la differenza dopo aver anticipato l'ingresso in pit road nei confronti della concorrenza.

Tutto si è deciso in ogni caso nei due giri conclusivi in seguito ad una clamorosa caution nel corso del 396mo giro per un problema a John Hunter Nemechek (Skip Barber Racing School Toyota #42) Una caution ha rimesso tutto in discussione, l'Overtime ha confermato davanti a tutti le Chevy Camaro di Hendrick Motorsports.

Byron ha respinto Elliott, Larson ha completato secondo davanti al georgiano che in ogni modo ha provato ad inserirsi davanti a tutti per un'ipotetico acuto che manca oramai da oltre 36 corse.

Quarta posizione per Bubba Wallace (McDonald's Toyota #23), presente nella graduatoria conclusiva con un minimo scarto su Ryan Blaney (Advance Auto Parts Ford #12), Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22), Tyler Reddick (MoneyLion Toyota #45) e Alex Bowman (Ally Ruby Chevrolet #48).

Prossima tappa della NASCAR Cup Series tra una settimana in Texas in un nuovo ovale da 1 miglio e mezzo.

Luca Pellegrini