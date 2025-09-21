FIA F2 | Baku, Feature Race: Vince Crawford, penalizzato Fornaroli

Jak Crawford ha vinto la Feature Race di F2 a Baku, in Azerbaijan. Il pilota del team DAMS Lucas Oil ha preceduto Joshua Durksen (AIX Racing) al photofinish. Terzo è Dino Beganovic (Hitech GP).

Buona prestazione dei due italiani, con Gabriele Minì (Prema Racing) quarto e Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) quinto.

Il resoconto della gara

Partito dalla pole, Crawford ha perso la testa della corsa al via a vantaggio di Fornaroli, per poi finire dietro Minì nel valzer delle soste sotto Safety Car. Lo statunitense è però rimasto in scia all'italiano fino a metà gara, quando è riuscito a superarlo. Nel finale si è difeso strenuamente da Durksen, battendolo per due decimi sulla linea del traguardo. Con questo successo, Crawford sale al secondo posto in campionato, a 19 punti di ritardo da Fornaroli.

Terzo sotto la bandiera a scacchi è Fornaroli, ma il leader del campionato è stato penalizzato di dieci secondi per aver tamponato Alex Dunne (Rodin Motorsport) in curva 1: il pilota di Piacenza è riuscito comunque a contenere i danni con un gran ritmo, chiudendo al quinto posto. Eredita il podio Dino Beganovic, vincitore nella Sprint Race di ieri.

Quarto è Gabriele Minì, che dopo aver lottato per la vittoria nella prima fase di gara ha improvvisamente perso ritmo venendo risucchiato dal gruppo, probabimente per gli stessi problemi accusati ieri, quando ha accusato un surriscaldamento al propulsore Mecachrome.

Completano la zona punti Pepe Marti (Campos Racing), Arvid Lindblad (Campos Racing), Rafael Villagomez (Van Amersfoort Racing), Richard Verschoor (MP Motorsport) e Sebastian Montoya (Prema Racing).

Gara disastrosa per Dunne, che dopo essere stato tamponato da Fornaroli era sceso in P11. L'irlandese ha provato a recuperare, ma nei giri finali ha prima effettuato un lungo che gli ha fatto perdere molto tempo, e poi si è dovuto ritirare, probabilmente per un problema tecnico. 19esimo invece Luke Browning (Hitech GP), privo di passo per tutta la corsa.

Le classifiche della Feature Race di F2 di Baku

@ Formula Motorsport Limited

Classifica FIA F2: Fornaroli 188, Crawford 167, Browning 161, Verschoor 151, Dunne 130.

La Formula 2 tornerà alla fine del mese di novembre a Lusail, a contorno del GP del Qatar di F1.

Alfredo Cirelli