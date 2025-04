WorldWCR | Test Cremona: Herrera e Neila Santos al top, Ponziani 3ª

La doppietta spagnola guida il primo assaggio della stagione 2025 del WorldWCR. María Herrera si prende la vetta della due giorni di test svolta al Cremona Circuit in vista del primo round della stagione previsto ad Assen settimana prossima. Beatriz Neila Santos chiude in 2ª posizione, mentre a chiudere la top 3 è Roberta Ponziani.

Senza Carrasco sono in tre le favorite

Le “fantastiche 4” del 2024 potrebbero diventare tre in questa stagione. Ana Carrasco ha scelto di spostarsi nel WorldSSP dopo la vittoria dell'edizione inaugurale del campionato, lasciando così il trono della categoria alle due connazionali. María Herrera ha chiuso la due giorni con un crono di 1:40.503, solamente 42 millesimi davanti a Beatriz Neila Santos. Le due iberiche hanno fatto due decimi meglio rispetto all'italiana Roberta Ponziani, la quale parte per migliorare un 2024 che l'ha vista come 5ª forza in campionato.

Sara Sánchez leggermente attardata, curiosità per Rivera

Sempre in grado di giocarsi il podio lo scorso anno, Sara Sánchez è parsa leggermente in difficoltà al Cremona Circuit. La spagnola ha chiuso al 7° posto dietro alle concorrenti Astrid Madrigal, Jessica Howden e Pakita Ruíz. Sánchez rimane comunque una delle pilote più accreditate per la conquista del titolo, la caccia al quale comincia proprio nei Paesi Bassi. Le due australiane Avaion Lewis e Tayla Relph chiudono rispettivamente in 8ª e 9ª posizione, mentre la debuttante Natalia Rivera Resel chiude la top 10. La neo-campionessa del Women's European Championship è uno dei prospetti di maggior interesse nel corso del 2025. Undicesima posizione per Ornella Ongaro, mentre Isis Carreño è 14ª. Beatrice Barbera, la seconda italiana presente sulla griglia WorldWCR per questa stagione, ha migliorato ogni turno durante i due giorni concludendo con un incoraggiante 1:45.815 che vale la 23ª e penultima posizione.

WorldWCR | Cremona: i risultati dei test

