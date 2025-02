WEC | Alpine svela gli equipaggi 2025 ed usa il primo 'Joker'

Alpine si prepara per il secondo anno a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship con la A424. Il marchio francese ha disputato una giornata privata di test a Monza, ultimo impegno in Europa prima di volare a Lusail in Qatar per l'opening round di fine mese.

Alpine si prepara per il FIA WEC 2025

Alpine ha modificato leggermente la composizione degli equipaggi dopo l'uscita di scena di Nico Lapierre. L'ex vincitore della 24h Le Mans in LMP2 e non solo avrà un ruolo dirigenziale con Alpine parallelamente con gli impegni del proprio team (CLX Motorsport) in European Le Mans Series, Asian Le Mans Series e Michelin Le Mans Cup.

Out dalla partita anche Mathieu Vaxiviere, relegato a riserva dopo una stagione full-time. Il francese ha vinto nel 2024 il titolo ELMS in PRO Am in LMP2 con AF Corse insieme ad Alessio Rovera e François Perrodo.

Gounon e Mako pronti per una nuova sfida

Il francese Charles Milesi, l'austriaco Ferdinand Habsburg ed il transalpino Paul Loup Chatin sono attesi al volante dell'auto #35, mentre Mick Schumacher resta sulla #36 insieme a Jules Gounon ed a Fred Makowiecki.

Il primo, recentemente in pista a Mt. Panorama nella 12h di Bathurst, ha effettuato a Monza i primi giri da pilota titolare. L'ex vincitore della 24h di Spa ha corso alcune tappe del FIA WEC 2024 principalmente in sostituzione dell'infortunato Habsburg.

Il francese che corre in diversi campionati con licenza andorrana dividerà l'abitacolo con il connazionale Fred Mako, atteso ad una nuova esperienza dopo aver concluso il rapporto con Porsche Motorsport.

Primo ‘Joker’ per Alpine

Dopo Cadillac e BMW arriva il primo ‘Joker’ utilizzato anche da Alpine. Durante l'inverno i tecnici hanno lavorato principalmente sull'affidabilità, limite importantissimo della LMDh transalpina che attualmente vanta un podio conquistato in occasione della 6h del Fuji.

Lo scorso anno a Le Mans i problemi furono evidenti dopo una sensazionale qualifica. Entrambe le auto dovettero ritirarsi dopo poche ore, tradite da un propulsore molto delicato.

Alpine pronta per il 2025 - Credits: Alpine

Ricordiamo che ogni squadra può utilizzare un massimo di cinque gettoni per lo sviluppo del proprio prototipo. I marchi non sono tenuti ad annunciare l'eventuale utilizzo del ‘Joker’, dopo due anni d'attività usato di fatto da tutti i protagonisti iscritti nella classe regina del FIA WEC.

Eccezione per Aston Martin che poche ore fa ha mostrato la propria vettura che parteciperà al FIA WEC e parallelamente anche nell'IMSA WetherTech SportsCar Championship.

Luca Pellegrini