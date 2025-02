WEC | Aston Martin THOR Team nomina i piloti 2025

Aston Martin THOR Team ha confermato i propri piani in vista del FIA World Endurance Championship 2025. Il marchio britannico si appresta per il debutto con l'inedita Valkyrie che successivamente sarà in azione anche nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship a partire dalla 12h Sebring:

WEC 2025 Aston Martin pronta per il debutto in Hypercar ed in GTP

Dopo la conferma di Harry Tincknell ed Alex Riberas sono stati confermati altri quattro alfieri pronti per correre a tempo pieno nel FIA WEC 2025 a partire dalla 1812km del Qatar in programma a fine mese.

Il britannico dividerà il volante dell'auto #007 con Tom Gamble/Ross Gunn, mentre l'iberico è atteso con Alex Riberas/Marco Sorensen/Roman De Angelis condurranno la gemella #009.

Per tutti ad eccezione di Tincknell ci sarà il debutto in Hypercar. Gamble si sposta da McLaren ad Aston Martin, l'inglese ha ottenuto il podio nell'ultima Rolex 24 at Daytona in GTD con Heart of Racing.

Menzione speciale per Gunn e De Angelis, britannico e canadese che dopo anni in IMSA WTSC tra GTD PRO e GTD debutteranno in GTP a marzo. Un terzo protagonista raggiungerà i due piloti citati in occasione della 12h Sebring e della Motul Petit Le Mans (Road Atlanta).

Ian James, Team Principal e pilota del team The Heart Of Racing, ha commentato in una nota:

Per chiunque abbia partecipato a gare sportscar, guidare un'auto della Classe Regina di marca Aston Martin è davvero un onore. Non potrei essere più soddisfatto di come tutto si è integrato: dal team alla progettazione nell'Aston Martin Performance Team, fino alla costruzione della squadra corse. Essere incaricati di seguire questo programma è sicuramente un punto culminante della carriera.

Aston Martin ‘Blu’ in versione GTP per l'IMSA WTSC - Credits: Aston Martin

Drudi in LMGT3

Purtroppo manca all'appello in Hypercar Mattia Drudi che è stato annunciato da Heart of Racing in LMGT3 con il titolare della squadra Ian James oltre al canadese Zacharie Robichon. L'ex vincitore della 24h di Spa ed il pilota che ha ottenuto in classe Bronze l'affermazione nell'ultima 12h di Bathurst tornano quindi insieme dopo il terzo posto ottenuto durante la Rolex 24 at Daytona 2025 in GTD.

Out dalla classe LMGT3 Daniel Mancinelli, promosso Gold ad inizio 2025 ed Alex Riberas di cui abbiamo parlato in precedenza. Ricordiamo che l'auto #27 vanta per ora una vittoria nel FIA WEC, prestazione raccolta in North America in occasione dell'ultima Lone Star Le Mans.

Aston Martin avrà come del resto tutti gli altri marchi due vetture ai nastri di partenza. Oltre alla compagine anglo-americana non avremo D'Station Racing, team giapponese che cede il testimone a Racing Spirit of Leman (Derek DeBoer/Eduardo Barrichello/Valentin Hasse-Clot).

Per quanto riguarda la categoria LMGT3 sarà interessante sapere nei prossimi giorni chi guiderà le due Mercedes AMG GT3 EVO di Iron Lynx prima di completare definitivamente l'entry list del FIA WEC 2025. Ricordiamo che la prima prova del campionato cadrà di venerdì e non sabato come accaduto l'anno scorso.

Luca Pellegrini