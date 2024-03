TCR | Butti al via del World Tour 2024. Hyundai presente con tre auto

Si inizia a formare la griglia di partenza del Kumho FIA TCR World Tour, campionato che scatterà ad aprile da Vallelunga. Marco Butti parteciperà a tempo pieno con Honda, mentre Hyundai Motorsport sarà al via con ben tre auto dopo aver vinto il titolo 2023 con Norbert Michelisz.

Butti full-time a livello internazionale nel TCR

Il pilota lombardo, dopo le ottime prestazioni con Hyundai nel TCR Italy e non solo, si appresta per il primo anno a tempo pieno nel World Tour con i colori del GOAT Racing.

Il comasco, 18enne reduce dal titolo Under 25 nel TCR Italia e di due partecipazioni nel TCR World Tour tra Vallelunga e Macau, guiderà un Honda Civic Type R FL5 costruita da JAS Motorsport.

Il nostro connazionale ha commentato in una nota: “Sono molto entusiasta di unirmi a GOAT Racing e di competere nel TCR World Tour a tempo pieno. I test con la Honda sono andati molto bene e penso che potremo ottenere dei buoni risultati”.

Néstor Girolami con Hyundai

Tre auto saranno schierate da BRC Hyundai N Squadra Corse nel TCR World Tour 2024. Il Néstor Girolami, 34enne argentino, passa al marchio coreano dopo aver gareggiato per anni con Honda, il sudamericano condividerà il box con l'ex campione del FIA WTCR Mikel Azcona e Norbert Michelisz.

Attenzione particolare per quanto riguarda l'ungherese che ha primeggiato lo scorso anno nella prima edizione del TCR World Tour. L'ex vincitore del Mondiale si rimette in gioco, nuovamente a bordo di una Elantra N TCR.

Il TCR World Tour torna ad accogliere Hyundai Motorsport

Cyan Racing e non solo pronti al ritorno?

Cyan Racing dovrebbe tornare in scena a tempo pieno con Lynx & CO, mentre non conosciamo i piani di Comtoyou Racing. Il team belga legato negli anni ad Audi Sport non ha ancora rivelato i propri programmi nel settore delle corse turismo dopo aver stretto un accordo con Aston Martin per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Virtualmente sono quindi quattro le auto elette a correre ogni singolo atto della serie globale riservata alle TCR che come già annunciato nelle scorse settimane non andrà in Australia a differenza di quanto accaduto nel 2023. L'Italia sarà in ogni caso protagonista con la confermata sfida a Vallelunga

