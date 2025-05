Sim Racing | ARL GT3 Trophy: RFM e-Sport vince il titolo AM con Occhipinti

La stagione dell’Apex Racing League GT3 Trophy è giunta al termine con le ultime due tappe disputate lo scorso mese a Long Beach e all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Grande attenzione rivolta al nostro team partner di RFM e-Sport, che ha conquistato il titolo piloti di classe AM con Vincenzo Occhipinti, autore di una stagione da grande protagonista sulla Porsche GT3 R 992 brandizzata LiveGP.it e che ha saputo chiuderla in grande bellezza.

Da Long Beach ad Imola: il rush finale di RFM e-Sport

Occhipinti ha costruito la sua cavalcata trionfale già da Long Beach, dove ha dominato la sua categoria con pole position e vittoria in una gara dominata dall’inizio alla fine in 14a posizione generale. Ad Imola, poi, Vincenzo ha dovuto solo gestire dalla pole position e, nonostante un problema alla sosta ai box, è riuscito a chiudere in quarta posizione di classe, ciò che gli basta per conquistare il meritato titolo piloti della classe AM.

Alla fine della stagione, infatti, Vincenzo ha registrato un bilancio di 443 punti conquistati contro i 401 del suo diretto rivale Simen-Andre Livingston (RacingLab Esports), testimoniando un cammino quasi perfetto da parte del portacolori di RFM e-Sport. A proposito dei team, la squadra capitanata da Emanuele Ciliberti è riuscita a conquistare la top 10 della classifica generale, finendo al decimo posto con ben 626 punti: un risultato di grande prestigio, considerando anche le assenze degli altri piloti nelle ultime tappe.

Vincenzo Occhipinti (RFM e-Sport) taglia il traguardo nell'ultima tappa di Imola

Occhipinti campione AM: le dichiarazioni del pilota

Alla fine del campionato, Occhipinti ha rilasciato delle brevi considerazioni sul livello della ARL GT3 Trophy e sui risultati ottenuti nella competizione appena conclusa:

L’ARL Apex è stato un campionato estremamente competitivo e ben organizzato. Ogni gara è stata una sfida vera, sia in pista che a livello strategico, e proprio per questo la vittoria nella classe AM ha un sapore speciale: è il frutto di tanto impegno e costanza.

Ora il focus del team RFM e-Sport a ruote coperte si sposta alle prossime gare, con il programma che verrà annunciato a breve insieme a quello già in corso del Campionato ACI Esport Formula 2025. Su quest'ultimo potete consultare il riassunto dell'ultima tappa disputatasi al Red Bull Ring in Austria.