Sim Racing | ACI Esport Formula 2025: RFM e-Sport brilla al Red Bull Ring

La terza tappa del Campionato ACI Esport Formula 2025 ci ha portato sul tracciato del Red Bull Ring in Austria per una gara che, come da previsione, si è rivelata molto combattuta e tirata. Tra le squadre protagoniste si è confermata anche RFM e-Sport, il nostro team partner che è tornata a schierare due monoposto FIA F4 (IR-04) brandizzate LiveGP.it per Riccardo Tocu (#901) e Matteo Bellandi (#902), entrambi determinati a dare continuità ad un inizio di stagione molto positivo.

Un’altra ottima prova fra le impervie colline di Spielberg

Già dalle qualifiche stiriane Riccardo Tocu si è confermato subito dietro il gruppo dei primi con un ottavo tempo a 471 millesimi da Andrea Bristot, di nuovo in pole per il team MAG-Performance. Matteo Bellandi, nonostante il rientro dagli impegni lavorativi che lo hanno tenuto fuori a Barcellona, è rimasto allo stesso livello di passo se non migliore di quello di Tocu, ma in qualifica tale differenza si è fatta sentire, facendolo sistemare in una comunque buona 12a posizione sulla griglia di partenza.

L’inizio di gara è positivo per entrambi, con Tocu che è rimasto nella parte alta dello schieramento e Bellandi che, dopo un primo giro così così, ha cominciato a risalire la classifica. Ovviamente il Red Bull Ring è una pista che si presta molto a battaglie e incidenti, soprattutto nel gruppo centrale: tra i vari episodi, purtroppo, Tocu è rimasto coinvolto in un tamponamento di D’Alcamo in curva 4 che ha mandato entrambi i piloti sulla ghiaia, con annessa perdita di posizioni per il pilota RFM e penalità in tempo per il portacolori Tatum Res-Tech.

Ciò nonostante, Riccardo è riuscito a mantenere la calma e a risalire la classifica mentre Matteo è rimasto lucido ed è riuscito a combinare una condotta di gara pulita con un passo consistente e competitivo. Alla fine, nella vittoria di Tommaso Zappalà (Tatum Res-Tech), Matteo Bellandi ha sfiorato la top 5 chiudendo una ottima gara in sesta posizione mentre Riccardo Tocu, dopo aver tagliato il traguardo in top 10, è risalito in ottava posizione a seguito di varie penalità arrivate nel post-gara.

Le dichiarazioni di Ciliberti e dei piloti RFM

Con questo risultato, RFM e-Sport non solo ha rafforzato ancora di più la sua quinta posizione nella classifica team con 55 punto, ma si è anche avvicinata a North Sim Racing (-8) e Amethyst Racing (-6) nella lotta per il podio iridato. Salgono in classifica piloti sia Tocu che Bellandi, ora entrambi in top rispettivamente al settimo posto con 33 punti e al decimo con 22 punti. Un risultato che ha dato grande soddisfazione al team principal Emanuele Ciliberti:

Red Bull Ring è una pista esigente, ma i nostri piloti hanno dimostrato preparazione e sangue freddo. Matteo ha offerto una prestazione solida nonostante il carico di impegni, mentre Riccardo ha messo in mostra la sua crescita costante nonostante l’intoppo che ha avuto in gara. Continuiamo a lavorare per migliorare ulteriormente.

Stesse sensazioni anche per i suoi due piloti al termine di una prova molto positiva per entrambi:

Sono contento del risultato: il Red Bull Ring richiede grande precisione e nei punti lenti non si può sbagliare. Il feeling con la vettura è stato buono fin da subito e la strategia del team ha fatto la differenza. – Matteo Bellandi

Partivo un po’ più avanti, sono riuscito a trovare ritmo e fiducia. Ma dopo pochi giri sono stato centrato da un pilota che mi seguiva, dopo qualche sorpasso ben piazzato mi ha permesso di risalire fino all’ottava posizione. Sono amareggiato perche si poteva fare di meglio, ma puntiamo sempre più in alto. – Riccardo Tocu

Il prossimo appuntamento del Campionato ACI Esport Formula 2025 vedrà i piloti solcare le leggendarie curve del circuito di Silverstone per la quarta tappa stagionale. Da non perdere dunque il round britannico, in programma mercoledì 7 maggio dalle 21:15 e che sarà trasmesso in diretta sempre sul canale YouTube di SimRacingLeagueTV.