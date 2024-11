WRC | Rally Giappone: Neuville campione 2024. Toyota beffa Hyundai tra i costruttori

Thierry Neuville ha vinto il FIA World Rally Championship 2024 per la prima volta in carriera. Il belga si impone con Hyundai Motorsport che nell'ultimo giorno deve arrendersi nel campionato costruttori a Toyota.

Il nativo di St. Vith resiste alla rimonta di Ott Tanak out nella SS17 dopo un clamoroso errore. Ringrazia Elfyn Evans che torna a primeggiare nel Mondiale insieme a Toyota, nuovamente sul tetto del mondo contro il marchio coreano nella graduatoria riservata alle case.

Rally Giappone: Neuville vs Tanak per l'ultima volta

La Hyundai i20 Rally1 #8 di Neuville è stata protagonista come da copione nel day-4 dopo aver ottenuto quattro punti preziosi nel corso della giornata di sabato dopo la SS16.

Il belga si è portato a 229p contro i 218p del rivale e con solo 12p a disposizione ha amministrato al meglio la situazione nelle ultime cinque speciali. Il 36enne non ha commesso errori, consapevole di dover raccogliere solo due punti per raggiungere il successo finale nella classifica piloti indipendentemente dal risultato finale di Tanak.

Dalla SS17 (Nukata 1 - 20.23 km) il duello per il titolo si è infiammato con Tanak consapevole di dover ottenere il massimo dei punti senza pensare alla gestione della classifica provvisoria grazie ai 30 secondi di scarto nei confronti della Toyota Yaris GR Rally1 #33 di Elfyn Evans.

Neuville e Hyundai sul tetto del mondo

La SS17 è stata decisiva nell'economia del campionato con il clamoroso ritiro da parte di Tanak. Il 37enne di Kärla ha infatti alzato prematuramente bandiera bianca in seguito ad un errore nell'approccio di una curva verso destra.

L'ex campione del mondo è finito fuori strada danneggiando in modo irrimediabile la propria i20 Rally1. Il #8 dello schieramento ha incoronato campione piloti Neuville, ma perdendo i punti virtuali del sabato ha anche riaperto la lotta al titolo costruttori.

Elfyn Evans e Toyota hanno conquistato automaticamente la leadership provvisoria del Rally Giappone con 1 minuto e mezzo di margine sul compagno di squadra Sébastien Ogier. Il nativo di Gap ha iniziato a gestire la seconda piazza dopo aver beffato nel corso della giornata di ieri la Ford Puma Rally1 M-Sport di Adrien Fourmaux.

Toyota festeggia in casa il titolo costruttori

Hyundai ha controllato il Super Sunday, ma i punti raccolti da Andreas Mikkelsen non sono bastati per lottare contro Toyota GR per la conquista del Mondiale costruttori. Il norvegese ha dato il massimo insieme a Neuville, matematicamente campione in ogni caso visto il ritiro da parte di Tanak che non terminando l'appuntamento nipponico ha perso anche i 18p virtuali del sabato.

Il Rally Giappone 2024 è stato vinto da Evans con margine nei confronti di Ogier, Fourmaux e Takamoto Katsuta. Il campione 2024 Neuville si è imposto nel Super Sunday, mentre Ogier ha raccolto il massimo dei punti disponibili della Power Stage.

Toyota ha festeggiato l'ennesimo titolo costruttori grazie anche ad un errore nella SS21 da parte di Mikkelsen. Lo scandinavo ha perso il controllo della propria i20 Rally1 chiudendo la domenica alle spalle dell'idolo locale Katsuta. Niente podio purtroppo per quest'ultimo, costretto ad accontentarsi alle spalle di Fourmaux.

Il transalpino riporta M-Sport Ford a podio in un week-end in cui festeggia anche il finnico Sami Pajari, meritatamente campione Rally2 con la propria Toyota Yaris GR Rally2.

Appuntamento ora a gennaio con il Rally Montecarlo in cui come noto torneranno le auto della classe regina a non avere l'ausilio dell'ibrido. Prima dell'evento monegasco non perdetevi però la festa di fine anno indetta da Pirelli, prevista nel week-end del 7-8 dicembre presso l'Autodromo di Monza.

Luca Pellegrini