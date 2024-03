MotoGP | RNF Racing non ci sta: minacce legali a Dorna

Come un fulmine a ciel sereno scatta la polemica all'interno della MotoGP, questa volta per questioni extra-pista. RNF Racing e CryptoData, nella figura di Ovidiu Toma, minacciano di prendere provvedimenti legali nei confronti di Dorna e IRTA (International Road Racing Teams Association) per serie violazioni contrattuali e pratiche anticoncorrenziali.

RNF Racing torna all'attacco

Dopo mesi di silenzio torna in scena RNF Racing, la squadra che lo scorso anno ha visto l'entrata del colosso CryptoData, che ha acquisito il 60% della squadra di Razlan Razali. Dopo la prima stagione in sella alle RS-GP di Miguel Oliveira e Raúl Fernández, dopo il Gran Premio della Comunità Valenciana è arrivata la notizia che la squadra rumeno-malese avrebbe ceduto i propri due posti in griglia. Giusto qualche giorno più tardi, è nato il team Trackhouse Racing di Justin Marks. Che la squadra di proprietà di Ovidiu Toma non avesse reagito bene alla notizia non era di certo un mistero, ma la nota rilasciata da RNF stessa non lascia scanso ad equivoci.

RNF Racing LTD annuncia la decisione di iniziare delle procedure legali formali nei confronti di Dorna Sports S.L. e la International Road-Racing Teams Association (IRTA) per gravi violazioni contrattuali e pratiche anticoncorrenziali che hanno severamente impattato il nostro nome nel mondo del motorsport.

Non basta il dialogo: c'è un buco da 10 milioni

Proprio Ovidiu Toma si è concesso ai microfoni di Crash.net, dicendo chiaro e tondo che Dorna non ha pagato la metà dei soldi pattuiti alla squadra per lasciare i due posti nella griglia MotoGP. Toma stesso ha dichiarato che dovrebbero mancare circa 10 milioni di euro rispetto a quanto precedentemente stipulato.

Nonostante i ripetuti tentativi di risolvere la questione tramite il dialogo, Dorna e IRTA non hanno tenuto fede all'accordo finanziario ed hanno preso parte ad azioni che costituiscono un abuso di potere, violando così le leggi sulla concorrenza. Questo non solo ha recato un ingente danno economico alla compagnia, ma ha anche minato la nostra posizione all'interno dell'industria.

Queste sono le parole taglienti presenti all'interno del comunicato stampa. RNF Racing, senza ombra di dubbio, non ha intenzione di mollare l'osso e porterà Carmelo Ezpeleta in tribunale in Svizzera e Spagna. Questa rappresenta l'ennesima falla nella gestione di Dorna, nelle ultime ore al centro dell'attenzione per quanto riguarda una possibile vendita nel futuro immediato, come Ezpeleta stesso ha più volte ribadito nel corso degli scorsi mesi.

Valentino Aggio

