WorldSBK | Misano, Gara 2: Razgatlioglu completa la tripletta, Ducati a podio

Le aspettative per quanto riguardava il fine settimana WorldSBK sul tracciato di Misano vedevano sicuramente il turco Toprak Razgatlioglu e la BMW Rokit come favoriti, ma un round così eccellente imponendo questo ritmo è qualcosa che non tutti possono fare. Seppur un'ottima partenza e la prima posizione Bulega si deve arrendere e accontentarsi di un altrettanto dignitoso secondo posto. Álvaro Bautista chiude il podio ma è lontano.

Cambia la storia per Bautista dal 2023 al 2024

Se nella scorsa stagione sempre qui a Misano il re era proprio Álvaro Bautista, che ha vinto tutte le gare a disposizione nel weekend del 2023, per quanto riguarda il 2024 è Toprak Razgatlioglu su moto tedesca ad essere incoronato imperatore del circuito romagnolo. Il turco è andato a riprendere il rivale Nicolò Bulega dopo una partenza di certo non felice, che lo ha visto scendere fino alla 5ª posizione. Bautista è rimasto fuori dal podio per buona parte della gara, fino al funambolico sorpasso al “Curvone” sul pilota Kawasaki Alex Lowes che vede posizionarsi quarto. Ottima prestazione di Andrea Locatelli, prima Yamaha in classifica, visto che il suo compagno di box Rea chiude il round nero di Misano in 10ª posizione. Solo complimenti invece per Danilo Petrucci sulla Panigale del Barni Spark Racing Team che fino a pochi istanti prima dello start era indeciso se partire o meno a causa del dolore immenso alla spalla. Il ternano a pochi giri dalla fine si prende la sesta piazza ai danni dell'atleta tricolore Axel Bassani, in netta crescita in sella alla Kawasaki.

Credits: Bonora Agency | Ph. Andrea Bonora

HRC in miglioramento? Lecuona è in top 10

Remy Gardner chiude un weekend promettente in 8ª posizione dopo la caduta di questa mattina in Superpole Race davanti a Iker Lecuona. Il pilota HRC dimostra una buona crescita sul tracciato di Misano, arrivando tranquillamente in top 10 davanti a Jonathan Rea. In difficoltà quest'oggi Andrea Iannone che chiude Gara 2 11° davanti a Scott Redding, Sam Lowes, Tito Rabat e Philipp Öttl. Continua invece la striscia negativa per Michael Ruben Rinaldi, oggi sedicesimo dopo la caduta nelle prime fasi di corsa.

WorldSBK | Misano: i risultati di Gara 2

Damiano Cavallari

Leggi anche: WorldSBK | Misano, Superpole Race: Razgatlioglu concede il bis, Bautista cade