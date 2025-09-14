NASCAR | Bell svetta a Bristol, tris per Joe Gibbs Racing

Christopher Bell vince di forza a Bristol nella NASCAR Cup Series. L'americano festeggia la quarta affermazione dell'anno e regala la terza gioia consecutiva nei Playoffs 2025 a Joe Gibbs Racing. Delusione invece per Alex Bowman, Shane van Gisbergen, Austin Dillon e Josh Berry, eliminati dalla lotta per il titolo.

NASCAR Bristol: tra le bandiere gialle vince Bell

Oltre 100 giri dei 500 previsti sono stati svolti alle spalle della Safety Car. Tanti i contatti e le battaglie nel ‘Colosseo della NASCAR’ che per la prima volta ha premiato Bell.

Il #20 di Norman in realtà aveva già vinto a Bristol, ma nella versione sterrata. L'americano ha ottenuto la quarta gioia della stagione 2025, la prima da marzo ad oggi dopo il tris calato ad inizio anno.

Bell ha tenuto testa negli ultimi 4 decisivi giri alla Ford Mustang #6 RFK Racing di Brad Keselowski che fino all'arrivo ha tentato in ogni modo di ottenere la prima affermazione dell'anno.

Zane Smith (Long John Silver's Ford #38), Ryan Blaney (Menards/Sylvania Ford #12) e Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22) hanno completato nell'ordine la prima parte della prima ‘Elimination Race’ dei Playoffs.

4 piloti out a Bristol

Non sono riusciti a superare il taglio Alex Bowman, Shane van Gisbergen, Austin Dillon e Josh Berry. Il primo, #48 Hendrick Motorsports, è stato rallentato nelle battute iniziali da un testacoda dovuto ad un contatto con Riley Herbst (23XI Racing Toyota #35).

Successivamente l'americano è tornato in gioco per l'accesso al Round of 12, ma non è riuscito a fruttare il significativo problema tecnico che ha rallentato la Ford Mustang #2 Team Penske di Austin Cindric.

Un contatto ha rallentato anche Shane van Gisbergen (Trackhouse Chevrolet #88), mentre un danno alla Ford #21 Wood Brother Racing ha tolto prematuramente dalla competizione Josh Berry. Out anche Austin Dillon (RCR Chevrolet #3), costantemente lontano dai migliori in una serata che ha visto in crisi anche Chase Elliott.

Il #9 di Hendrick Motorsports ha rischiato l'eliminazione per diversi minuti dopo aver colpito le barriere. Il georgiano si è trovato ad inseguire dopo esser stato vittima di un contatto con Toyota #42 Legacy Motor Club di John H. Nemechek.

Verso il Round of 12…

Il Round of 12 è pronto ora per iniziare da Loudon. La battaglia è assicurata in vista del Charlotte Roval che nuovamente definirà coloro che continueranno la bagarre nel seguente Round of 8.

Denny Hamlin è virtualmente leader, mentre sono virtualmente esclusi dalla contesa per il successo Austin Cindric, Ross Chastain, Joey Logano e Tyler Reddick.



Luca Pellegrini

