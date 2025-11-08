MotoGP | GP Portogallo, Qualifiche: super pole di Bezzecchi, Bagnaia è 4°

Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio del Portogallo MotoGP. Il pilota italiano ha preceduto la KTM di Pedro Acosta e la Yamaha di Fabio Quartararo, che è dovuto passare dal Q1.

Bezzecchi in prima casella, terzo Quartararo dal Q1

Marco Bezzecchi è riuscito a conquistare la prima posizione nelle qualifiche sul circuito di Portimao. Il numero 73 con il tempo di 1:37:556 ha battuto la concorrenza di Pedro Acosta e Fabio Quartararo, che completano la prima fila per le due gare del fine settimana. Nonostante le condizioni della pista umida in qualche zona a causa delle piogge notturne, il pilota Italiano ha disputato un eccellente Q2, migliorando le aspettative dopo la sessione di libere. Peccato per Acosta, che comunque ha portato a casa una seconda posizione importante in vista del weekend. Super lavoro di Fabio Quartararo, che partendo dal Q2 ha portato la sua Yamaha in terza piazza, regalandosi delle chance per il fine settimana nonostante il passaggio obbligato dal Q1.

Bagnaia quarto, caduta per Alex Marquez

Quarta posizione per Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), che paga un ultimo settore non perfetto, seguito da Alex Marquez (Gresini Racing), il più deluso di questa qualifica, dopo la velocità mostrata nelle libere e la caduta a pochi minuti dal termine, mentre in sesta piazza troviamo Johann Zarco (CASTROL Honda LCR). Nella terza fila dello schieramento si sono posizionati Joan Mir (Honda HRC Castro), Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) e Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Chiude la top ten Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3), sempre una certezza come pilota di riserva.

La prima qualifica di MotoGP per il pilota Superbike Nicolò Bulega si è conclusa con un diciottesimo posto. Un buon risultato considerando la sua prima esperienza nella categoria, ma che senza un errore all'ultimo giro, avrebbe potuto giocarsi posizioni più alte. Non ha preso parte alle qualifiche il pilota Trackhouse Raul Fernandez per un'infortunio alla spalla rimediato nelle FP1 e che non lo vedrà partecipe nel proseguo del weekend.

Federica Passoni