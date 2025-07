IndyCar | Iowa: Newgarden e Palou si spartiscono le pole

Josef Newgarden e Alex Palou hanno stabilito le velocità migliori per partire in pole-position rispettivamente in Gara 1 e Gara 2: all'Iowa Speedway la stagione IndyCar propone un double header e i due giri lanciati sull'ovale hanno determinato le due griglie di partenza, il primo giro per la prima gara, il secondo giro per la seconda gara.

Due giri per due pole

Josef Newgarden partirà in pole position in Iowa per la Synk 275 di questa notte: nei suoi due giri ha segnato la media di 183,999 mph nella prima tornata, aggiudicandosi così la partenza al palo, e la quarta piazza per la Farm To Finish 275 di domani. Come in un gioco di simmetrie, Alex Palou ha conquistato la quarta piazza per Gara 1 e la pole position (con una media di 184,014 mph, unico pilota a girare oltre le 184 mph) per domani. Per lo spagnolo un punto in più per il Titolo IndyCar.

Tra le migliori combinazioni di posizioni in griglia segnaliamo Felix Rosenqvist (terzo/secondo), Nolan Siegel (ottavo/quinto), Will Power (settimo/sesto) e Scott Dixon (sesto/ottavo). Newgarden ha stabilito subito le gerarchie con due giri molto competitivi. Se per Gara 1 non c'è stata discussione, per Gara 2 prima Malukas, poi Rosenqvist e infine Palou hanno riscritto le gerarchie in testa.Scott McLaughlin partirà dal fondo: un forte sovrasterzo all'ingresso in curva 1 all'inizio del suo primo giro lanciato lo ha mandato in testacoda, finendo poi con il posteriore a muro. Nessun problema per il pilota, anche se continua un periodo non proprio di…amicizia con gli ovali in questa stagione IndyCar.

Classifiche

Credits: www.indycar.com

Credits: www.indycar.com

Luca Colombo