MotoGP | Ancora problemi per Martin: nei test di Sepang ci sarà Savadori

Jorge Martin dovrà attendere il suo ritorno in pista per il Motomondiale 2026: dopo le voci girate sul web nei giorni scorsi, Aprilia ha confermato l'assenza del pilota spagnolo per la prima sessione dei test invernali MotoGP di Sepang. La Casa di Noale andrà quindi in Malesia schierando il tester Lorenzo Savadori, che dunque affiancherà il titolare Marco Bezzecchi anche dopo la sessione di shakedown riservata a test driver e debuttanti.

Le ultime tappe del recupero di Martin, tra infortuni e interventi

Continua quindi il lungo percorso di recupero per Martin, dopo un calvario iniziato a seguito del titolo mondiale vinto con Pramac nel 2024. La sua prima stagione con il marchio di Noale è stata infatti pesantemente condizionata dai suoi numerosi infortuni, che lo hanno tenuto fuori per ben 14 appuntamenti del Motomondiale 2025. Dopo le fratture a mano destra e piede sinistro rimediati in seguito ad un incidente in allenamento, lo spagnolo si è ritrovato a dover fare i conti con le cadute nei weekend di gara in Qatar e Giappone, subendo in quest'ultimo la frattura scomposta della clavicola destra.

Come recita il comunicato Aprilia, Jorge si è sottoposto a metà dicembre a due interventi di revisione nella sede chirurgica dello scafoide della mano sinistra e della clavicola destra. Fortunatamente tali operazioni sono andate a buon fine, ma la scelta di Martin e del team di non scendere in pista nei primi test invernali della MotoGP 2026 rappresenta a questo punto una scelta indubbiamente precauzionale, volta a garantire che Jorge possa scendere in pista nell'appuntamento inaugurale del Motomondiale in Thailandia nelle migliori condizioni fisiche possibili.

Savadori al posto di Martin: “Importante che recuperi in vista dell'inizio stagione”

Martin sarà comunque presente a Sepang nei box Aprilia per seguire il team durante la settimana di test e in particolare Lorenzo Savadori, che sostituirà il pilota spagnolo e continuerà il lavoro di sviluppo sulla RS-GP26 sia nel Test Shakedown del 29-31 gennaio sia nella sessione ufficiale del 3-5 febbraio. Il pilota di Cesena ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel comunicato ufficiale della Casa di Noale:

A Sepang avrò molto lavoro in programma su tutte e otto le moto, comprese quelle del Trackhouse MotoGP Team, e ci saranno tante soluzioni nuove da provare, anche nei seguenti tre giorni di test ufficiali. Non vedo l'ora di scendere in pista per provare la RS-GP26. Riguardo Jorge, è importante che torni presto al pieno della forma fisica, ovviamente è un peccato non averlo in Malesia per i test, ma l'importante è che recuperi bene in vista dell’inizio della stagione.

Andrea Mattavelli