Ruote Coperte | Ferrari su più fronti tra Daytona e Bathurst, due van der Linde in BMW

Continuano gli aggiornamenti dal mondo delle ruote coperte in vista della stagione agonistica che entrerà subito nel vivo con la Rolex 24 at Daytona, opening round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Cresce l'attesa per la sfida sul suolo statunitense, primo impegno del calendario da non perdere.



DragonSpeed e Cetilar Racing presentano i piloti per Daytona



DragonSpeed riporterà una Ferrari 296 GT3 in GTD PRO a tempo pieno rimpiazzando di fatto Risi Competizione che vinse a Daytona nel 2024. Davide Rigon, Miguel Molina e Thomas Neubauer raggiungono Albert Costa, già precedentemente confermato nelle scorse settimane a bordo della Rossa #81.

La struttura americana sarà impiegata in GT3 dopo aver corso negli ultimi anni principalmente con i prototipi. La struttura di Elton Julian ha corso con una 296 GT3 nel 2023 in occasione della Battle on the Bricks di Indianapolis e nella Motul Petit Le Mans di Road Atlanta.

Nel frattempo, invece, è arrivata la conferma di Cetilar Racing con la presenza di Roberto e Nicola Lacorte. Padre e figlio divideranno per la prima volta l'abitacolo della Rossa #47 in GTD con l'ex campione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Silver Cup Lorenzo Patrese ed il vincitore della 24h Le Mans 2024 Antonio Fuoco.

Ricordiamo che per il marchio di Maranello avremo in GTD sicuramente anche Onofrio Triarsi/Charlie Scardina/Alessio Rovera/Riccardo Agostini (Triarsi Competizione #023), Cédric Sbirrazzuoli/Daniel Serra/Giacomo Altoé/Manny Franco (Conquest Racing #34) e Simon Mann/Lilou Wadoux/Kei Cozzolino/Alessandro Pier Guidi (AF Corse #21).

Arise Racing GT si prepara per la Bathurst 12h

Arise Racing GT ha presentato la squadra per la 12h di Bathurst, opening round dell'Intercontinental GT Challenge. Il team australiano porterà in azione una Ferrari 296 GT3 in PRO ed una in PRO AM dopo aver ottenuto nel 2024 nel Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS.

Il campione 2024 e vincitore in passato della 1000km di Bathurst Chaz Mostert, titolo ottenuto insieme a Liam Talbot, condividerà il volante con il pilota ufficiale Ferrari Miguel Molina e con Will Brown. Prima volta con Ferrari per il campione 2024 del Repco Supercars Championship che nell'ultimo anno solare ha gareggiato nel GTWC Australia con una delle Audi R8 LMS GT3 II del Melbourne Performance Centre.

Tutte le novità dalle ruote coperte - Credits: GTWC Australia

Sheldon e Kelvin van der Linde insieme con BMW

Il due volte vincitore dell’ADAC GT Masters e della 24h del Nürburgring Kelvin van der Linde sarà un nuovo alfiere di BMW M Motorsport per la stagione 2025. Il sudafricano raggiunge nel marchio bavarese il fratello Sheldon, pronto per correre nel prossimo anno solare con la nuova BMW M4 GT3 EVO.

L'ex alfiere di Audi Sport ha corso negli ultimi anni nel DTM con ABT sfiorando in due occasioni il titolo (2021 e 2024). Kelvin ha gareggiato anche nel FIA World Endurance Championship nel 2024 in LMGT3 con una delle due Lexus di Akkodis ASP.

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, ha riportato in una nota: "Sono molto lieto di dare il benvenuto a Kelvin van der Linde nella famiglia BMW M Motorsport. Ha dimostrato nel corso degli anni di essere uno dei migliori piloti GT al mondo e ha mostrato prestazioni impressionanti in innumerevoli gare”.

BMW aggiunge quindi Kelvin van der Linde al posto di Maxime Martin che si appresta per correre con Mercedes nel FIA WEC con Iron Lynx e sicuramente anche nella prossima edizione della Rolex 24 at Daytona in GTD PRO con l'AMG GT3 EVO #69 GetSpeed. Nelle ultime settimane si è inserito in casa BMW anche Kevin Magnussen al posto di Nick Yelloly, già confermato con Shank Racing Acura in GTP nell'IMSA WTSC.

Luca Ghiotto confermato in ELMS

Luca Ghiotto correrà anche nell'European Le Mans Series 2024 con una delle due Oreca 07 Gibson targate Inter Europol Competition. Il pilota veneto si prepara per il secondo anno a tempo pieno nella serie continentale riservata alle GT ed ai prototipi, campionato che nuovamente tornerà in Italia in estate per la 4h Imola.

L'ex volto di FIA F2 che nel 2024 ha potuto gareggiare anche in alcuni round della NTT IndyCar Series guiderà con il portoghese Pedro Perino e con il francese Jean-Baptiste Simmenauer. Il secondo equipaggio, invece, vedrà in azione il titolare Jakub Smiechowski, il campione IMSA WTSC 2024 in classe LMP2 Tom Dillmann ed il già citato ex alfiere BMW Motosport Nick Yelloly.

La squadra polacca che sta disputando in LMP3 l'Asian Le Mans Series ha vinto nel 2024 l'IMSA WTSC in LMP2 e nel 2023 l'edizione del centenario della 24h Le Mans. La realtà citata ha vinto nel 2024 in ELMS la 4h Le Castellet con Sebastian Alvarez/Tom Dillmann/Vlad Lomko.

Timo Glock torna nel DTM

Timo Glock tornerà nel DTM dopo tre anni d'assenza con la McLaren 720S GT3 EVO del Dörr Motorsport. L'ex volto di F1 condividerà il box con Ben Dörr, figlio del titolare che ha gareggiato full-time anche nella passata edizione nella serie teutonica riservata dal 2021 ad oggi alle GT3.

Cresce l'attesa per scoprire il resto dello schieramento dopo l'annuncio di Allied Racing che per la prima volta rappresenterà Porsche. In pista con la squadra citata avremo l'ex alfiere di Audi Sport Ricardo Feller e l'ex vincitore della Porsche Mobil 1 Supercup Bastian Buus.

Ricordiamo che nel 2025 avremo per la prima volta nell'era GT3 anche due Ford Mustang schierate da Haupt Racing Team. ABT, invece, si appresta per lasciare Audi Sport per iniziare una nuova avventura con due Lamborghini Huracan GT3 EVO2.





Luca Pellegrini