WEC | 24h Le Mans: Porsche regna tra le GT, bene BMW

Manthey EMA ha vinto la 92ma edizione della 24h Le Mans in GT, la prima riservata alla classe LMGT3. Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin hanno fatto la differenza dopo l'acuto di Spa-Francorchamps, il tridente si è confermato nella competizione più importante dell'anno conquistando automaticamente la leadership del campionato.

Porsche vince la sfida contro BMW

Manthey EMA ha svolto una prova regolare e senza commettere errori, la seconda auto targata Pure Rxcing ha dovuto arrendersi nel corso della mattinata per un problema in scalata. Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler hanno così perso la leadership della graduatoria assoluta dopo un avvio di campionato stellare, il tridente ha condotto a lungo le danze contro le due BMW M4 GT3 del Team WRT.

I belgi hanno dovuto accontentarsi della seconda piazza con Augusto Farfus/ Darren Leung/Sean Gelael (Team WRT BMW #31), pienamente in corsa per il successo finale anche in seguito alle disavventure della Porsche #92. Niente da fare, invece, per l'auto #46 di Valentino Rossi/Ahmad Al Harthy/Maxime Martin, out nella notte dopo un ottimo avvio.

Porsche si conferma in ogni caso regina anche in LMGT3 dopo aver firmato negli anni successi in GTE PRO ed in precedenza anche in altre classi riservate alle GT. Protagonista assoluto in merito è sicuramente Richard Lietz, austriaco che in quel di Le Mans ha vinto in GTE PRO (2012-2022) ed in GT2 (2008-2010) oltre ovviamente in LMGT3.

Ford Mustang stupisce, Lexus ci prova

La Ford Mustang GT3 esce promossa a pieni voti da Le Mans, Proton Competition #88 ha potuto infatti festeggiare un clamoroso terzo posto ottenuto grazie a Dennis Olsen/Mikkel O. Pedersen/Giorgio Roda.

Dopo delle ottime qualifiche, la gara ha sorriso al marchio americano che con tutte le tre auto presenti ha svolto un grande lavoro a poco più di 12 mesi dalla presentazione ufficiale in quel di Le Mans.

Ottima 24h Le Mans anche per Lexus, in crescita con Akkodis ASP. La vettura che trionfa in North America nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship si distingue finalmente anche in Europa, Akkodis ASP ha compiuto una solida prestazione inserendosi a più riprese in Top10.

Da Le Mans - Luca Pellegrini