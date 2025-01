IMSA | Rolex 24, qualifiche: Vanthoor in pole con BMW, Ford in vetta in GTD

BMW Motorsport firma con Dries Vanthoor la pole position per la Rolex 24 at Daytona 2025, opening round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il belga si impone sull'Acura #93 Meyer Shank Racing di Nick Yelloly e la Porsche #7 di Felipe Nasr, mentre Ford monopolizza la prima fila in GTD PRO dominando la scena.

Rolex 24, qualifiche: BMW per la prima volta

Prima pole per BMW in IMSA WTSC a Daytona al termine di una qualifica che si è risolta solamente negli ultimi minuti dopo una breve bandiera rossa. La direzione gara è stata costretta a sospendere l'attività per spostare la BMW #25 di Sheldon van der Linde, in difficoltà in curva 6 per un problema tecnico.

Gli ultimi tre giri cronometrati hanno visto all'attacco Vanthoor che nel finale ha primeggiato con la BMW #24 sull'Acura #93 Shank Racing dell'ex alfiere BMW Motorsport Nick Yelloly.

Il britannico, attardato di 291 millesimi dalla vetta, ha preceduto il campione in carica Felipe Nasr (Porsche #7), Jack Aitken (Whelen Cadillac #31) e Gimmi Bruni con la Porsche 963 privata #85 JDC Miller Motorsports.

Sesta posizione per l'Acura #60 di Tom Blomqvist, protagonista nel finale di una discutibile battaglia da curva 6 alla ‘Bus Stop' contro la Lamborghini #63 di Mirko Bortolotti. Il britannico ha tentato di passare l'italiano, il duello si è aperto tra i due negli ultimi secondi prima delle qualifiche e non sono mancati alcuni contatti.

L'auto tricolore scatterà in penultima piazza alle spalle delle due Cadillac di Wayne Taylor Racing e davanti alla Porsche ufficiale #6. Non ha preso parte al turno, invece, la Porsche #5 Proton Competition, out sin da subito dalla contesa per la pole per aver causato una red flag durante le prove libere.

Rolex 24, qualifiche: United Autosports USA in pole con Daniel Goldburg #22

Prima pole del 2025 in LMP2 per Daniel Goldburg #22 con l'Oreca 07 Gibson #22 di United Autosports USA. Il britannico ha preceduto Ben Keating (PR1 Mathiasen Motorsports #52) ed il compagno di squadra Nick Boulle #2, entrambi attardati di oltre tre decimi dalla vetta.

Chris Cumming (Pratt Miller Motorsports #73), Steven Thomas (TDS Racing #11), Luis Perez Companc (AF Corse #83 ) e Gar Robinson (Riley #74) hanno chiuso nell'ordine, mentre dovrà partire dall'ultima piazza la vettura #99 AO Racing di PJ. Hyett. Lo statunitense ha sbagliato curva 2 nell'ultimo giro veloce causando una bandiera rossa e perdendo automaticamente il proprio tempo ottenuto nei dieci minuti precedenti.

Rolex 24, qualifiche: 1-2 Ford

Parla americano la prima fila della Rolex 24 in GTD PRO. Ford Performance si impone sulla concorrenza con l'ex campione DTM Mike Rockenfeller e con il belga Frederic Vervisch. Il costruttore statunitense festeggia la prima pole in IMSA in GTD PRO, lo scorso anno il medesimo risultato era arrivato al VIR in GTD.

Dan Haper, rookie in IMSA WTSC, ha siglato il terzo posto con la BMW M4 GT3 EVO #48 Paul Miller Racing. Il britannico ha beffato Alexander Sims (Corvette Racing #3), Andrea Caldarelli (Pfaff Motorsport Lamborghini #9), Tommy Milner (Corvette Racing #4) e la riconoscibile Porsche #77 AO Racing di Laurin Heinrich.

Rolex 24, qualifiche: Wright Porsche al top

Wright Motorsport ha firmato la pole-position in GTD con Elliott Skeer. Il vincitore dell'ultima edizione del GT World Challenge America Powered by AWS in classe PRO ha regolato la concorrenza imponendosi sulla Mercedes #57 Winward Racing e sulla Lamborghini #45 Wayne Taylor Racing.

L'americano ha battuto di 18 millesimi il campione in carica Phil Ellis e di 24 l'auto italiana affidata a Trent Hindman. La coppia ha preceduto Parker Thompson (Vasser Sullivan Racing #12), presente nella graduatoria della classe GTD con un minimo vantaggio nei confronti di Forte Racing Lamborghini #78, van der Steur Aston Martin #19, Heart of Racing Aston Martin #27, Inception Racing Ferrari #70 e Conquest Racing Ferrari #34.

Appuntamento ora con la gara dopo altre due sessioni di prove libere, una di queste in notturna. La green flag della Rolex 24 at Daytona 2025 sarà sventolata alle 19.40 italiane, tutto potrà essere seguito in diretta sul sito IMSA.com oppure sul canale YouTube ufficiale IMSA.

Luca Pellegrini