WorldSBK | Balaton Park, Gara 1: Razgatlıoğlu impassibile e vincente, 2° Bulega

La prima gara del WorldSBK sul circuito di Balaton Park si è conclusa dopo la bandiera rossa con la vittoria di Toprak Razgatlıoğlu, che in Gara 1 in Ungheria si è preso la prima posizione davanti a Nicolò Bulega. Terzo sul podio arriva Alvaro Bautista, che lascia quindi al quarto posto Andrea Locatelli.

Vittoria di Razgatlıoğlu in una gara iniziata con la bandiera rossa

La bandiera rossa ha battezzato l'inizio della 999esima del mondiale di Superbike, visto il grosso incidente che ha coinvolto ben sette piloti nel corso del primo giro, a poche curve dalla linea di partenza. I piloti coinvolti sono stati Andrea Iannone, Iker Lecuona, Ryan Vickers, Garrett Gerloff, Remy Gardner, Yari Montella e Danilo Petrucci, che in Curva 2 sono stati vittima dell'imbuto e sono finiti nella ghiaia, coinvolgendo anche Axel Bassani, uscitone però senza danni. La responsabilità dell'incidente è stata poi attribuita a Iannone, che sebbene sia riuscito a rientrare in gara, è stato penalizzato con un doppio Long Lap Penalty, mentre Lecuona, Vickers e Gardner non sono rientrati in corsa. Chi ha subito le conseguenze peggiori della caduta sono stati proprio Iker Lecuona e Remy Gardner: lo spagnolo di casa Honda ha riportato una frattura al polso sinistro, venendo dichiarato unfit, mentre l'australiano è stato portato al centro medico per fare degli accertamenti.

Dopo la comparsa della bandiera rossa la gara è stata sospesa, per poi riprendere con lo schieramento iniziale e con una distanza ridotta a 20 giri da completare. A vincere nel chaos di Gara 1 del round ungherese è stato quindi Toprak Razgatlıoğlu, che sulla pista di Balaton si è imposto su tutto il resto del gruppo ed ha dimostrato di poter essere estremamente competitivo su qualsiasi tipo di pista, raggiungendo quota 70 vittorie in carriera. Avendo conquistato fin da subito la prima posizione, il pilota turco l'ha mantenuta per tutta la durata della gara, tagliando il traguardo e prendendosi la vittoria. Al secondo posto si posiziona poi il diretto rivale al titolo Nicolò Bulega, che dopo l'interruzione per bandiera rossa è riuscito in ogni caso ad arrivare sulla seconda posizione del podio, accompagnato dal compagno di squadra Alvaro Bautista al terzo posto.

Medaglia di legno per Locatelli, gara buttata per Sam Lowes e Rea

A tagliare il traguardo in quarta posizione è stato invece Andrea Locatelli, che nella frenesia dei primi momenti di gara non è riuscito a mettere i piedi sulle posizioni utili per il podio, rimanendo quindi al quarto posto. Dietro di lui porta a casa la quinta posizione dopo una rimonta dalla coda del gruppo Danilo Petrucci, che è stato protagonista di una corsa molto competitiva e conclusa nel miglior modo possibile. Sesto e settimo invece si sono piazzati rispettivamente Alex Lowes e Yari Montella, con Xavi Vierge ad accompagnarli in ottava piazza e Garrett Gerloff in nona. Chiude infine la Top 10 Axel Bassani, che dalla prima gara in Ungheria non è riuscito ad estrarre il massimo del potenziale possibile.

Gara inevitabilmente intaccata invece per Micheal van der Mark, che dopo la ripartenza si è ritrovato in undicesima posizione, seguito al traguardo da Dominique Aegerter e Andrea Iannone, che invece hanno preso la dodicesima e la tredicesima piazza. Tarran Mackenzie apre poi la seconda parte del centro gruppo, con la quattordicesima posizione, lasciandosi alle spalle Bahattin Sofuoglu e rilegandolo al quindicesimo posto. Chiudono la lista di piloti che sono riusciti ad arrivare al traguardo Michael Ruben Rinaldi, che ha preso la sedicesima posizione, seguito da Tito Rabat in diciassettesima e Zaidi Zaqhuwan in diciottesima e ultima posizione. Gara completamente rovinata a pochi giri dall'inizio per Sam Lowes, che stava saldamente occupando la seconda posizione fino alla caduta avvenuta a 14 giri dalla fine, che gli è costato quello che poteva facilmente essere un piazzamento sul podio. Stessa sorte anche per Jonathan Rea, che in Curva 1 a cinque giri dalla fine ha perso il controllo della moto ed è caduto perdendo di fatto la buona posizione tenuta fino a quel momento e accodandosi al gruppo, cadendo nuovamente a tre curve di distanza e ritirandosi definitivamente.

WorldSBK | Balaton Park: i risultati di Gara 1

