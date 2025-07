WorldSBK | Balaton Park, Superpole: Razgatlıoğlu schiacciasassi

Quarta Superpole del 2025 per Toprak Razgatlıoğlu nel WorldSBK, che inaugura a modo suo il Balaton Park con l'ennesima prova di superiorità. Il turco si mette alle spalle la Ducati di Sam Lowes, mentre Yamaha trova la prima fila con Andrea Locatelli.

Razgatlıoğlu dà mezzo secondo a tutti

Toprak Razgatlıoğlu continua a dominare la fase centrale del WorldSBK. Altra Superpole per il pilota BMW, che manda un segnale forte al resto della concorrenza. Il 1:38.357 fatto segnare in una Superpole contrassegnata dalla caduta di Esteve “Tito” Rabat, fortunatamente senza conseguenze gravi per il pilota spagnolo di MIE Racing Team. Dietro il campione del mondo c'è la Ducati di Sam Lowes, che si conferma ai livelli altissimi già mostrati nella giornata di venerdì. Ci sono tre Case diverse nella prima fila ungherese: Yamaha continua la propria crescita con Andrea Locatelli, l'italiano che continua la sua personale rincorsa al terzo posto nel mondiale piloti. Entrambi, però, pagano quasi mezzo secondo nei confronti del #1.

Bulega si accontenta della 2ª fila

Un grande assente dalla prima fila è il primo inseguitore di Toprak in campionato: Nicolò Bulega è in difficoltà rispetto ad altri weekend di questo campionato, chiudendo la Superpole al 4° posto assoluto. Poco male per il ducatista, che avrà modo di recuperare nel corso di Gara 1 del pomeriggio. Quinta posizione per Danilo Petrucci, uno dei piloti più chiacchierati del paddock in virtù del suo probabile accasamento con BMW per la prossima stagione. La seconda fila è completata da Iker Lecuona e la sua CBR, che a Balaton Park si confermano in netta crescita rispetto agli scorsi round.

Ancora una volta la qualifica si conferma come tallone d'Achille per Álvaro Bautista, che partirà dalla 7ª casella dello schieramento a quasi un secondo da Razgatlıoğlu. Top 10 completata da Andrea Iannone, Xavi Vierge (caduto) e la Yamaha di Jonathan Rea. In difficoltà il nordirlandese rispetto alla luce vista a Donington Park, che si mette comunque davanti Remy Gardner (fresco di rinnovo con GRT) e la Bimota con Alex Lowes, caduto nell'ultimo tentativo disponibile. Indietro anche gli altri italiani: Yari Montella è 17°, Axel Bassani 20° e Michael Ruben Rinaldi 22°.

WorldSBK | Balaton Park: i risultati della Superpole

Valentino Aggio

