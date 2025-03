F1 | Ecco il Mercedes Junior Programme 2025: Pin e Powell sulle tracce di Antonelli

Ad una settimana dall’inizio del Mondiale F1, Mercedes ha annunciato i piloti che prenderanno parte allo Junior Programme del team anglo-tedesco nel 2025. Saranno ben 12 i giovani talenti seguiti dalla squadra guidata da Gwen Lagrue, dai kart fino alla Formula 3. Punte di diamante saranno certamente Doriane Pin e Alex Powell; il giovanissimo Many Nuvolini rappresenterà l’Italia.

Nella scia di Russell e Antonelli

Il Mercedes Junior Programme è senza dubbio uno dei meglio seguiti e costruiti all’interno del Circus della F1, al pari di quelli portati avanti da Red Bull e Ferrari. Non è un caso che i due piloti titolari del team in F1, George Russell e Andrea Kimi Antonelli, siano talenti allevati al suo interno. L’italiano era stato già preso sotto la propria ala protettrice da Toto Wolff mentre gareggiava ancora nei kart, aprendo così la via a quello che vediamo accadere oggi.

Anche il terzo pilota del team, Fred Vesti, è il frutto di questa vera e propria Academy che ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nel corso di questi anni in tutte le categorie propedeutiche al Circus. Sarà interessante capire, nel corso della stagione, chi avrà in mano le carte migliori per fare il grande salto, anche se qualcuno, dei nomi presentati, ha già mostrato di avere tanto talento.

Lagrue confermato al comando

Saranno dodici i giovanissimi piloti che potranno usufruire nel 2025 del sostegno fornito dal Mercedes Junior Programme. Direttore del progetto sarà sempre Gwen Lagrue, colui che nel corso degli anni ha fatto un lavoro straordinario con tanti giovani talenti, Antonelli su tutti. L’inglese ha illustrato quali sono i target di un progetto che è rinato in queste ultime stagioni.

Il 2025 segna un anno speciale per il Programma Junior del Mercedes-AMG F1 Team, rinato nel 2016. Entrambi i nostri piloti di F1 quest'anno provengono dal nostro programma e stanno mostrando la strada a tutti i nostri giovani piloti. Quest'anno ci siamo permessi di esplorare nuovi campionati e sfide, dando il benvenuto a sei nuovi membri dal go-kart fino alla FIA Formula 3. Alcuni dei nostri piloti junior sono pronti a lottare per i rispettivi campionati, alcuni hanno appena iniziato il loro percorso in monoposto, alcuni sono alla fine della loro carriera nel karting e altri sono agli inizi. A tutti i livelli abbiamo alcuni talenti entusiasmanti e una stagione impegnativa davanti.

Doriane Pin e Alex Powell le punte di diamante, Nuvolini unico italiano

È un elenco di piloti molto articolato, che al suo interno vede ben tre ragazze pronte a dare battaglia.

Noah Strømsted

Doriane Pin

Rashid Al Dhaheri

Yuanpu Cui

Alex Powell

Ethan Jeff-Hall

Andy Consani

Luna Fluxa

Kenzo Craigie

James Anagnostiadis

Julia Montlaur

Many Nuvolini

Doriane Pin, una delle stelle del Mercedes Junior Programme 2025

Senza dubbio saranno due i nomi da tenere maggiormente d’occhio: Doriane Pin e Alex Powell. La 21enne francese, la più “anziana” del gruppo, ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola, vincendo diverse gare anche nel mondo GT3, e nel 2025 cercherà il titolo in F1 Academy dopo il secondo posto conquistato nel 2024. Lo statunitense di origini giamaicane, invece, la velocità la ha nel sangue, avendo tra i propri parenti il grande sprinter Asafa Powell, e nel 2024 ha dimostrato di poter lottare con il velocissimo Slater nella F4 italiana. Ora, per lui, è arrivato il momento del titolo nella categoria, lottando anche per l’Euro 4.

Tra gli altri nomi di spicco, sicuramente troviamo Noah Stromsted, nel 2025 in F3 con Trident, e Rashid Al-Daheri, che difenderà i colori Prema in Formula Regional. Per i nostri colori, occhi puntati su Many Nuvolini, il più giovane del gruppo. L’undicenne sta crescendo vertiginosamente nei campionati kartistici francesi, e nel 2025 sarà al via nelle competizioni OK Junior, dove la competizione sarà sicuramente molto elevata.

Una vera scuderia di talenti pronti per un 2025 all’attacco; il Mercedes Junior Programme sta raccogliendo già ora i frutti del lavoro svolto, e sicuramente nei prossimi anni sentiremo parlare di molti di questi giovani piloti.

Nicola Saglia