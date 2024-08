Fatale incidente in vacanza, muore Luca Persiani

Il mondo dei motori piange oggi, martedì 20 agosto, la morte di Luca Persiani, apprezzatissimo coach ed ex pilota. Il 40enne romano si è spento dopo un incidente in vacanza con un fuoristrada, episodio avvenuto in una frazione del comune di Scanno (AQ).

Luca Persiani, incidente fatale in vacanza

Persiani, stando a quanto riportato da media locali, é deceduto precipitando in un burrone di circa 600 metri con la propria Jeep, sull'accaduto sono in corso delle indagini delle forze dell'ordine. Il compianto tecnico é stato tradito dalla pioggia e dalle avverse condizioni della sede stradale.

I Vigili del Fuoco di Sulmona, servizio Speleologico, Guardia di Finanza e Carabinieri sono intervenuti a lungo dopo esser stati avvertiti da un amica di Luca, ragazza di 27 anni portata all'ospedale più vicino per accertamenti.

L'ex volto dell'European le Mans Series e non solo lascia un vuoto grande nel paddock, attualmente si stava impegnando a fianco di Lamborghini, Iron Lynx e PREMA.

Il cordoglio del mondo del motorsport

Tantissimi i messaggi di cordoglio da media, piloti ed addetti ai lavori per ricordare Luca. In merito riportiamo ad esempio quanto scritto da Lamborghini Squadra Corse:

Oggi è un giorno triste per noi. Lamborghini Squadra Corse porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Luca Persiani per la sua scomparsa. Ciao, Luca!

Significativo anche il messaggio di Iron Lynx che sui propri social ha pubblicato il seguente post:

L'intera redazione di LiveGP.it si unisce alle condoglianze del mondo dei motori e non solo alla famiglia ed a tutti gli amici di Luca, una simbolo delle quattro ruote che ci ha abbandonato troppo presto.