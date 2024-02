F1 | Scatta la stagione 2024: la guida completa al Mondiale

La nuova stagione Formula 1 è ormai alle porte. Nel weekend scatta il primo round del campionato mondiale 2024, in programma sul tracciato di Sakhir, in Bahrain. Andiamo a conoscere tutte le informazioni utili per prepararsi al meglio in vista della nuova sfida iridata: dai protagonisti al via sino al calendario completo, senza dimenticare gli orari ed i canali attraverso cui poter seguire i Gran Premi, sia in TV che sul web grazie a LiveGP.it.

F1 2024: team e piloti al via

Per il primo anno nella storia della Formula 1, tutti i piloti che hanno concluso la stagione precedente sono stati confermati al via di questo Mondiale. Max Verstappen proverà a confermare la propria supremazia dopo aver conquistato il terzo titolo consecutivo, spalleggiato in Red Bull dal messicano Sergio ‘Checo’ Perez.

Ferrari cerca il riscatto schierando per il sesto anno Charles Leclerc, affiancato da un Carlos Sainz già consapevole di essere all'epilogo della sua avventura a Maranello. Discorso simile per il pilota destinato a rimpiazzarlo, ovvero il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che vivrà la sua ultima stagione in Mercedes a fianco di George Russell.

McLaren proverà ad affermarsi dopo un 2023 in netta crescita, puntando sui talenti dei giovani Lando Norris ed Oscar Piastri. Dopo l’exploit di inizio della scorsa stagione, spera di riconfermarsi ai vertici anche Aston Martin, con Fernando Alonso che va alla ricerca della vittoria numero 33 dividendo il box con Lance Stroll.

Coppia tutta francese per il team Alpine, che presenterà al via i confermati Esteban Ocon e Pierre Gasly, mentre Williams affida ad Alexander Albon e Logan Sargeant la propria risalita. Il team ribrandizzato Visa Cash App RB (ex AlphaTauri) schiera Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Non beneficia più della partnership con Alfa Romeo il team Sauber, che conferma Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, mentre Haas (dopo l’addio del team principal Gunther Steiner) prova a risolleversi affidando le due monoposto agli esperti Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen.

RED BULL: MAX VERSTAPPEN – SERGIO PEREZ

FERRARI: CHARLES LECLERC – CARLOS SAINZ

MERCEDES: LEWIS HAMILTON – GEORGE RUSSELL

MCLAREN: LANDO NORRIS – OSCAR PIASTRI

ASTON MARTIN: FERNANDO ALONSO – LANCE STROLL

ALPINE: ESTEBAN OCON – PIERRE GASLY

WILLIAMS: ALEXANDER ALBON – LOGAN SARGEANT

VISA CASH APP RB: YUKI TSUNODA – DANIEL RICCIARDO

STAKE KICK SAUBER: VALTTERI BOTTAS – GUANYU ZHOU

HAAS: NICO HULKENBERG – KEVIN MAGNUSSEN

F1 2024, il calendario

Si comincia sabato 2 marzo con il round inaugurale di Sakhir prima di passare a Jeddah il weekend successivo, dove si correrà ancora nella giornata di sabato. Due settimane più tardi, nel weekend tra il 22 e il 24 si sbarcherà oltreoceano per il Gran Premio d’Australia.

Dopo due tappe in Oriente, prima in Giappone poi in Cina (al rientro dopo quattro anni d’assenza) e l’evento di Miami (3-5 maggio), si arriverà in Europa per il ritorno del GP dell'Emilia Romagna, dopo la cancellazione dell’edizione 2023 a seguito causa dell’alluvione che aveva colpito parte del centro Italia. Semaforo verde alle 15:00 del 19 maggio.

A seguire il glamour di Montecarlo e un tracciato che offre gare sempre imprevedibili e spettacolari, il Gilles Villeneuve di Montreal. Si rientrerà in Europa per il Gran Premio di Spagna il 23 giugno, evento che aprirà un trittico che comprenderà nei due fine settimana successivi le gare di Austria e Gran Bretagna. Saranno invece i GP di Ungheria (19-21 luglio) e Belgio (26-28 luglio) ad accompagnare alla pausa estiva.

La gara successiva, in casa di Max Verstappen, andrà in scena il 25 agosto a Zandvoort, seguita dal Gran Premio d'Italia, in programma tra il 30 agosto e l’1 settembre nel rinnovato circuito di Monza. Troverà spazio nella seconda metà del calendario l’Azerbaijan, seguito da Singapore. Un'altra lunga pausa, di quasi un mese, precederà l'approdo sul continente americano per il Gran Premio del Texas del 18-20 ottobre, prima di trasferirsi in Messico la settimana seguente.

Il Brasile sarà il quart’ultimo appuntamento di un lunghissimo Mondiale 2024, seguito dalla sfida in notturna di Las Vegas (22-24 novembre). Il gran finale vedrà la doppietta Qatar-Abu Dhabi, con chiusura l’8 dicembre. Da non dimenticare inoltre che sei weekend saranno disputati nel rivisto formato Sprint.

Credits: FIA | Orario italiano GMT+1

F1 2024, dove seguirla in TV e sul web

Tutta la Formula 1 sarà in diretta su Sky Sport F1, canale 207 del decoder satellitare, o in streaming su NOW. In chiaro, qualifiche e gare saranno visibili in differita su TV8, canale 8 del digitale terrestre, mentre in diretta saranno fruibili le sei gare Sprint ed i Gran Premi di Imola e Monza. Per chi non ha l’abbonamento a Sky e non vorrà perdersi le emozioni del Mondiale di F1, LiveGP.it offrirà, tramite i propri canali social, il commento in diretta ed il live timing di qualifiche e gare in ognuno dei 24 appuntamenti in calendario. Siete pronti per allacciare le cinture?

