F1 | GP Bahrain, le pagelle ai protagonisti

Oscar Piastri domina il GP Bahrain conquistando la sua seconda vittoria stagionale, la quarta in carriera, precedendo sul traguardo di Sakhir la Mercedes di George Russell e il compagno di squadra Lando Norris. Discreta la giornata della Ferrari che conquista una P4 e una P5 con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Ma vediamo i voti ai protagonisti del GP Bahrain, quarta prova del Mondiale di Formula 1 2025.

Oscar Piastri 10. Pole position, vittoria e giro veloce. Con un fine settimana perfetto l'australiano conquista il suo secondo successo stagionale, quarto in carriera, lanciando in maniera inequivocabile il guanto di sfida al compagno di squadra Norris per il titolo Mondiale.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

George Russell 9. Il suo secondo posto se lo costruisce in qualifica con un giro praticamente perfetto che gli regala la prima fila. In gara è bravo a non permettere mai a Leclerc di attivare il DRS, così come è altrettanto bravo a difendere la sua seconda posizione dall'assalto finale di Norris. Sempre più una certezza…

Lando Norris 6. Alla fine il terzo posto vale come una vittoria. Pasticcia per tutto il weekend, beccandosi anche una penalità per errato posizionamento in griglia, poi grazie alla vettura di cui dispone riesce a recuperare posizioni limitando i danni anche in ottica iridata.

Charles Leclerc 7,5. Per quanto fatto nel weekend avrebbe meritato il podio. Parte con una strategia differente rispetto a chi lo precede e, fino alla Safety Car, sembra essere la mossa giusta. Poi nella parte finale di gara paga il divario di mescola da Norris e deve alzare bandiera bianca.

Lewis Hamilton 7. Riscatta la brutta qualifica (con tanto di scuse a team e tifosi), con una gara in cui la strategia pensata dal muretto Ferrari gli permette di risalire posizioni fino alla P5 finale. Ma è comunque un risultato ben lontano dalle sue legittime aspirazioni.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Max Verstappen 6,5. Dopo il weekend da marziano di Suzuka ritorna sulla terra riuscendo a massimizzare al meglio sia la fortuna (alla voce Safety Car) sia una vettura che non gli permette di lottare, almeno, con Mercedes e Ferrari.

Pierre Gasly 8,5. In Bahrain sia lui che l'Alpine sono in stato di grazia. In qualifica è splendido 5° (diventato poi 4° per la penalità di Antonelli), in gara chiude 7° perdendo una posizione nel finale a vantaggio di Verstappen. Ma la prestazione eccellente rimane eccome…

Esteban Ocon 9. Con una super strategia conquista punti pesantissimi che consentono alla Haas di issarsi al 5° posto nella Classifica Costruttori.

Yuki Tsunoda 6. Di certo si aspettava di guidare una Red Bull ben più prestazionale di quella che si ritrova tra le mani. Se non altro conquista i suoi primi punti con Milton Keynes riscattando parzialmente il weekend di Suzuka.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Oliver Bearman 9. Partiva dal fondo e termina in zona punti. Una delle note liete di questo inizio di stagione…

Andrea Kimi Antonelli 7. La sua gara la stava facendo eccome, condita da un bel duello (vinto) con Max Verstappen. Poi la safety Car gli rovina la gara e lo fa terminare con la voce zero alla casella punti conquistati.

Alexander Albon 5,5. Anche per l'anglo-thailandese il weekend di Sakhir è avaro di soddisfazioni.

Isaac Hadjar 5,5. Meno appariscente rispetto alle ultime uscite con una vettura meno competitiva rispetto a quella delle prime uscite stagionali.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Jack Doohan 6. Weekend piuttosto positivo per il figlio d'arte anche se il passo dell'Alpine in Bahrain poteva fargli guadagnare qualche punto iridato.

Fernando Alonso 5. Le prova davvero tutte per cercare di raddrizzare una situazione disperata ma nemmeno uno come lui può fare miracoli.

Liam Lawson 4,5. Altro weekend negativo per il neozelandese che di questo passo rischia di perdere il posto anche in Visa Cash App.

Lance Stroll 5. Prosegue nella striscia di piazzamenti in fondo al gruppo e la scusante di una vettura poco competitiva regge fino ad un certo punto.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Gabriel Bortoleto 5,5. Paga dazio, ed è inevitabile, all'esperienza del compagno di squadra ma non sfigura. Chiude in fondo però…

Nico Hulkenberg 6. La pagnotta la porta a casa eccome, e con una delle vetture più lente del weekend, ma poi la squalifica per irregolarità tecniche vanifica il suo ottimo weekend.

Carlos Sainz 5. Sicuramente più in palla del compagno di squadra e molto più a suo agio con la vettura. Si diverte a battagliare con chiunque gli si pari davanti ma a 10 giri dal termine deve alzare bandiera bianca e rientrare ai box con la vettura visibilmente danneggiata.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Vincenzo Buonpane