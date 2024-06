WEC | Ferdinand Habsburg torna a Le Mans dopo l'infortunio

Ferdinand Habsburg sarà regolarmente presente con Alpine alla 92ma edizione della 24h Le Mans, quarta tappa del FIA World Endurance Championship. L'austriaco si rimette al volante dopo una lunga assenza per recuperare da un impatto avuto durante un test in quel di Aragon.

Dall'incidente al ritorno in pista

L'ex protagonista del DTM riprende regolarmente il proprio posto con il marchio transalpino che a Imola ed in Belgio a Spa-Francorchamps aveva scelto di gareggiare con l'andorrano Jules Gounon. L'ex vincitore della 24h di Spa è atteso in ogni caso a Le Mans come pilota di riserva anche vista l'assenza di manifestazioni concomitanti.

Charles Milesi e Paul Loup Chatin guideranno l'auto #35 con Habsburg, mentre Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxivière/Mick Schumacher #36 si alterneranno al volante del secondo prototipo transalpino che si appresta per disputare per la prima volta competizione automobilistica più importante al mondo.

Ferdinand Habsburg: "Sono pronto e tornato per battagliare"

L'ex campione dell'European Le Mans Series e vincitore in LMP2 della 24h Le Mans ha dichiarato ai nostri microfoni alla vigilia del lungo week-end in Francia:

Sono pronto e tornato per battagliare. Ho avuto un incidente in Aragon come sapete, in curva 7 ho avuto un impatto contro le barriere. No sempre odiato quella curva, purtroppo ho avuto l'impatto che mi ha costretto a fermarmi per qualche settimana.

Il 26enne salisburghese ha concluso il suo intervento affermando:

Sono contento di tornare e di questo programma, settimana scorsa abbiamo lavorato al simulatore per preparare Le Mans. La pressione è notevole essendo un team francese, personalmente non sento molto questa cosa. Spero di vivere un week-end ottimo e soddisfacente, magari anche con un clima ottimo e senza pioggia.

Alpine sarà l'osservata speciale dopo gli ottimi segnali mostrati in quel di Spa, una netta progressione rispetto a quanto accaduto in quel di Imola. Il marchio che da qualche anno gareggia in F1 condivide il ruolo da padrone di casa con Peugeot, alla prima esperienza a Le Mans con l'inedita 9X8 EVO.



Da Le Mans - Luca Pellegrini