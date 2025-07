FRECA | Hungaroring: De Palo e Slater vincono, Deligny squalificato. Classifica cortissima in vetta

Weekend ricco di colpi di scena per il Campionato Formula Regional European by Alpine a Budapest, con due gare intense e una lotta per il titolo sempre più avvincente. Matteo De Palo e Freddie Slater si sono spartiti le vittorie nei due round disputati sul circuito ungherese, con l’italiano della Trident che riveste ora i panni di leader del campionato con 122 punti, appena quattro in più del britannico di Prema Racing.

Gara-1: dominio De Palo, podio per Clerot e Deligny

Matteo De Palo ha aperto il weekend dell'Hungaroring con una prestazione impeccabile, conquistando pole position, vittoria e giro veloce nella prima gara. Il pilota Trident ha controllato la corsa dall'inizio alla fine, imponendo un ritmo inarrivabile per i rivali. Alle sue spalle, Pedro Clerot (Van Amersfoort Racing) ha consolidato la sua quarta posizione in campionato grazie al terzo podio consecutivo, mentre Enzo Deligny (R-ace GP) ha chiuso terzo dopo una gara in costante pressione sul brasiliano.

Ottima prestazione anche per Rashid Al Dhaheri (Prema Racing), quarto al traguardo dopo un duello serrato con il compagno Freddie Slater, che ha completato la top five. In sesta posizione ha concluso Hiyu Yamakoshi (Van Amersfoort Racing), seguito da Evan Giltaire (ART Grand Prix). Nella top ten anche Akshay Bohra, Nandhavud Bhirombhakdi (Trident) e Dion Gowda (Van Amersfoort), promosso decimo dopo la squalifica post-gara di Nikita Bedrin (Saintéloc Racing), a causa di un'irregolarità tecnica.

La corsa è stata neutralizzata due volte dalla Safety Car: la prima per un contatto tra Edouard Borgna e Saqer Al Maosherji, la seconda a seguito dell’arresto in pista della vettura di Edu Robinson.

Gara-2: Slater trionfa, Deligny squalificato, De Palo ancora a podio

La seconda manche ha visto il successo di Freddie Slater, che ha rimontato dalla terza posizione in griglia superando prima Al Dhaheri e poi Deligny, inizialmente leader della gara. Quest’ultimo, però, è stato squalificato nel post-gara per comportamento non sicuro nel rientro in parco chiuso, consegnando così il secondo posto ad Al Dhaheri e il terzo nuovamente a De Palo, che ha raccolto punti pesantissimi per il campionato.

In quarta posizione ha chiuso Akshay Bohra, autore di una corsa costante, mentre Evan Giltaire ha completato la top five. Kanato Le (ART GP) è arrivato sesto, precedendo Michael Belov (CL Motorsport) e nuovamente Yamakoshi, ottavo dopo un bel duello con Clerot, nono al traguardo. Chiude la top ten Taito Kato (ART GP).

Il trofeo rookie, inizialmente assegnato a Dion Gowda, è stato poi riassegnato al debuttante Ean Eyckmans (RPM) dopo che il pilota indiano è stato penalizzato per un contatto con Jin Nakamura in curva 1.

Anche Gara-2 è stata interrotta dalla Safety Car a causa dell’uscita di pista di Jack Beeton (Prema Racing), rimasto fermo in curva 1.

La FRECA tornerà in pista tra due settimane sul circuito del Paul Ricard (18–20 luglio), dove la sfida tra De Palo e Slater entrerà nel vivo, con Deligny, Clerot e Al Dhaheri pronti a inserirsi nella lotta per il titolo.

Marco Privitera