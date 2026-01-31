MotoGP | Shakedown Sepang, Day 3: i fratelli Espargaró chiudono al comando

La terza e ultima giornata di shakedown in Malesia ha visto in pista i principali collaudatori MotoGP oltre ai rookie Diogo Moreira e Toprak Ratzgatlioglu. Sul Sepang International Circuit, sono stati ancora una volta i fratelli Espargarò a dettare il passo, come nella giornata di giovedì. Aleix ha fatto segnare il miglior tempo in 1:57.173, precedendo il fratello Pol di 126 millesimi. I due esordienti hanno chiuso la giornata in sesta e settima posizione, continuando il lavoro di adattamento in vista della stagione 2026.



I fratelli Espargarò chiudono al comando a Sepang

I due piloti spagnoli Aleix e Pol si confermano come i più competitivi tra i collaudatori presenti sul circuito malese. Un lavoro costante che li ha visti protagonisti assoluti nei tre giorni di test e punti di riferimento per i rispettivi team Honda e KTM. Aleix, come nelle giornate precedenti, ha portato la sua Honda HRC in pista con una livrea nera, segnando un tempo di 1:57.173 e chiudendo al comando i test. Al secondo posto, Pol ha continuato il lavoro sulla sua KTM concentrandosi sull’aerodinamica della moto e portando il suo miglior tempo a 1:57.299

Toprak Razgatlioglu in azione agli Shakedown test in Malesia

Diogo Moreira e Toprak Ratzgatlioglu: prime sensazioni positive

I due rookie hanno concluso i loro primi test della stagione, che li vedrà correre rispettivamente in LCR Honda e Prima Pramac Yamaha, ottenendo risultati incoraggianti e chiudendo la giornata in sesta e ottava posizione. Il brasiliano Moreira, rispetto alla giornata precedente ha migliorato il proprio riferimento, portandosi al sesto posto ed ottenendo un ulteriore passo avanti nel lavoro di adattamento alla MotoGP sulla sua Honda, con un tempo di 1:58.338. Per l’altro rookie, Toprak Ratzgatlioglu, il progresso è stata meno evidente: il turco ha abbassato il tempo a 1:58.465, chiudendo all’ottavo posto alle spalle di Dani Pedrosa su KTM

I tempi del day 3 dello shakedown di Sepang

Aleix Espargarò (Honda) 1:57.173 Pol Espargarò (KTM) +0.126 Fabio Quartararo (Monster Yamaha) +0.517 Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) +0.921 Alex Rins (Monster Energy Yamaha) +1.007 Diogo Moreira (Honda LCR) +1.165 Dani Pedrosa (KTM) +1.291 Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha) +1.292 Michele Pirro (Ducati) +1.726 Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.775

Con la conclusione dello shakedown riservato ai collaudatori, i prossimi appuntamenti vedranno scendere in pista i piloti ufficiali, che potranno lavorare sulle proprie moto in vista della stagione 2026 di MotoGP al via il 28 febbraio in Thailandia

Greta Carrara