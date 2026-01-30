MotoGP| Shakedown Sepang, Day 2: Miller al top, in pista anche Quartararo

Nella seconda giornata dello Shakedown pre-stagionale di MotoGP sul circuito di Sepang, è stato Jack Miller a firmare il miglior tempo della sessione, precedendo i due fratelli Pol e Aleix Espargarò, protagonisti della giornata di ieri. Lo shakedown di oggi ha visto in pista anche i due piloti ufficiali Yamaha, Fabio Quartararo e Alex Rins, che hanno potuto provare la nuova M1 V4.

Miller il più veloce, fratelli Espargarò convincenti

Nel secondo giorno dello Shakedown che si sta svolgendo sul circuito malese di Sepang, a far segnare il miglior crono è stato Jack Miller (Prima Pramac Yamaha Team) con il tempo di 1:57.908. A seguire ancora protagonisti i fratelli Espargarò, con Pol che ha segnato il secondo tempo di giornata con la sua KTM, precedendo Aleix su Honda. Un buon lavoro sin qui svolto dai due fratelli spagnoli, che si mostrano ottimi piloti collaudatori per i rispettivi team. E con Honda che ha lavorato principalmente sull'aereodinamica, portando un codone aggiornato rispetto a quello dello scorso anno.

Credits: MotoGP

Il ritorno in pista di Quartararo, Razgatlioglu in crescita

Oggi vi è stato anche il ritorno di pista dei due piloti Yamaha Fabio Quartararo e Alex Rins. Dei test importanti per il team giapponese, che ha investito totalmente sul progetto della M1 V4, e alle prese con l'obbligo di dare risposte importanti. Il pilota francese ha concluso con il quarto tempo di giornata, con il compagno di squadra subito alle sue spalle. Seguono alle spalle delle due Yamaha Dani Pedrosa (Red Bull KTM Racing Factory) e Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP), che continua il suo processo di apprendimento, chiudendo con il settimo tempo. Più indietro la Ducati di Michele Pirro e l'Aprilia di Lorenzo Savadori, i quali si sono concentrati sul lavoro di sviluppo delle rispettive moto: il primo ha portato in pista il nuovo pacchetto aerodinamico della Desmosedici , mentre il secondo è stato alle prese con il lavoro di “sgrossamento” di gran parte delle moto destinate agli ufficiali Aprilia.

I tempi del Day 2 dello Shakedown di Sepang

Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) 1:57.908 Pol Espargaro (Red Bull KTM Racing Factory) +0.025 Aleix Espargaro (Honda test team) +0.158 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) +0.227 Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) +0.749 Dani Pedrosa (Red Bull KTM Racing Factory) +0.761 Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.237 Michele Pirro (Ducati Lenovo Team) +1.247 Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) +1.743

In un scenario in cui il mercato piloti MotoGP sembra prendersi la scena, lo shakedown sul circuito di Sepang continuerà anche nella giornata di domani, per poi concentrarsi sui test ufficiali in programma nelle prossime settimane.

Federica Passoni