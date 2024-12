LiveGP Awards 2024 | I candidati al premio "miglior pilota italiano moto"

Il 2024 è stato un anno glorioso per il motociclismo azzurro nelle varie categorie, anche se è mancato un titolo mondiale alla fine dell'anno. Con Francesco Bagnaia e Nicolò Bulega l'Italia ha un futuro assicurato nelle categorie di massimo spicco mondiale. Andiamo a scoprire insieme le nomination per i LiveGP Awards 2024 (puoi votare QUI ): chi è stato il miglior motociclista italiano dell'anno?

Francesco Bagnaia (MotoGP)

Inutile soffermarsi sulla performance messa in pista da Francesco Bagnaia nel corso del 2024, dato che è già stata snocciolata nella sua candidatura come miglior pilota internazionale dell'anno. Chiaro, la sconfitta nello scontro con Jorge Martín ha privato al piemontese quello che sarebbe stato un terzo titolo consecutivo che lo avrebbe fatto entrare nella leggenda, ma la sensazione è che il #63 rimanga sempre un pilota sottovalutato rispetto ad altri di pochi anni prima. Dal 2021 in poi, Bagnaia è il pilota che conta il maggior numero di successi in MotoGP, dimostrando tutto il proprio talento. Non difenderà il #1 la prossima stagione, ma cadere contro un altro gigante come Jorge Martín dà onore ad un pilota che, già nel 2025, partirà con i favori del pronostico.

Nicolò Bulega (WorldSBK)

Se Francesco Bagnaia è ormai una certezza nel panorama azzurro, quella di Nicolò Bulega è stata una bellissima sorpresa. Dopo il titolo conquistato in maniera dominante nel WorldSSP alla fine del 2023, il pilota emiliano si è guadagnato il passaggio nel WorldSBK con la formazione interna Aruba.it Racing. I test pre-stagionali avevano lasciato delle buone sensazioni riguardo la prima stagione nella top class delle derivate di serie ma, si sa, i big spesso si nascondono nei test. Arrivati a Phillip Island è arrivato il momento di fare sul serio: è proprio in Australia che la stella di Bulega ha cominciato a brillare. L'italiano ha conquistato Gara 1 in maniera magistrale, stupendo tutti quanti. Quella è stata la prima di sei vittorie in un 2024 che ha visto Bulega arrivare all'ultimo weekend in lotta con Toprak Razgatlıoğlu per il titolo, un risultato che mai nessuno avrebbe potuto immaginare all'inizio dell'anno. Il 2025 è roseo per Bulega, che sarà la maggior speranza italiana da qui ai prossimi anni per riconquistare quel titolo WorldSBK che manca così tanto all'Italia.

Enea Bastianini (MotoGP)

Avere due piloti italiani tra i primi quattro della classifica MotoGP è una cosa alla quale ci si è abituati nell'ultimo biennio. È proprio qui che si sbaglia: non è un risultato scontato, anzi. Enea Bastianini è (quasi) tornato ai livelli di quel 2022 fenomenale in sella alla Desmosedici preparata da Gresini Racing, moto con la quale si è definitivamente consacrato come uno dei migliori talenti al Mondo. L'infortunio ad inizio 2023 ha definitivamente incrinato l'avventura del #23 nel team ufficiale Ducati, il quale ci ha messo un anno intero per tornare ai livelli che gli spettano. La stagione appena conclusa è servita a Bastianini per dimostrare a sé stesso di essere quello visto due anni fa, in grado di lottare costantemente per vittorie e podi. Purtroppo, i due successi e gli ulteriori nove podi conquistati durante le Domeniche del 2024 non sono bastate ai vertici Ducati per riconfermare “Bestia” anche per il 2025, preferendogli Marc Márquez.

Danilo Petrucci (WorldSBK)

Tornando alle derivate di serie, la storia di Danilo Petrucci sembra stata scritta da uno dei maggiori sceneggiatori di Hollywood. Sbarcato nel WorldSBK nel 2023 dopo un 2022 tra Dakar e MotoAmerica, Petrucci ha vissuto una prima stagione a livello mondiale in costante crescita, preparandosi così per un 2024 in cerca della consacrazione. Purtroppo, l'incidente di Cingoli mentre si allenava con la moto da cross ha non solo messo a repentaglio la stagione di “Petrux”, ma anche la sua stessa vita. Tornato eroicamente in pista solo qualche settimana dopo in occasione del round romagnolo di Misano, il #9 ci ha messo poco per tornare al top della forma. L'apice del 2024 di Petrucci è arrivato al Cremona Circuit, dove ha conquistato una tripletta da capogiro che si è tradotta in un 5° posto alla fine della stagione, con tanto di titolo tra gli Indipendenti.

Andrea Iannone (WorldSBK)

Anche la storia di Andrea Iannone non è certo da meno: tornato alle competizioni dopo quattro anni di squalifica per doping, c'erano più dubbi che certezze sul suo conto. Invece “The Maniac” ha stupito il Mondo intero portando a termine una stagione più che discreta, riuscendo anche a vincere in occasione di Gara 1 ad Aragón. Come primo anno di ritorno alle competizioni non si può di certo dire che la stagione di Iannone sia stata insufficiente, anzi. Con il supporto direttamente dalla casa madre, dal 2025 l'abruzzese si aspetterà grandi cose.

Valentino Aggio

Leggi anche: LiveGP Awards 2024 | I candidati al titolo di "Miglior pilota internazionale moto"