FIA F2 | Abu Dhabi, qualifiche: Stanek conquista la pole, terzo Fornaroli

Roman Stanek è l'ultimo poleman del campionato Formula 2 2025. Sul circuito di Yas Marina, il pilota Invicta conquista la prima casella per la gara di domenica, mentre Arvid Lindblad partirà davanti a tutti nella Sprint beneficiando dell'inversione della griglia. Stanek ha preceduto Jak Crawford e il campione di categoria Leonardo Fornaroli, che ha chiuso in terza posizione.

Stanek in pole, Fornaroli sempre competitivo

Il poleman dell'ultimo weekend della stagione è dunque Roman Stanek. Con il tempo di 1:36:836, il pilota della Repubblica Ceca ha ottenuto la prima posizione sul tracciato di Abu Dhabi. Seconda posizione per Jak Crawford (DAMS Lucas Oil), che guasta la doppietta al team Invicta, con il campione Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) che si dimostra ancora una volta competitivo e chiude con il terzo tempo. Un buon risultato per il team inglese, che ha buone chance di conquistare il campionato costruttori.

Lindblad nei dieci, difficoltà per Verschoor e Browning

Quarta posizione per Dino Beganovic (Hitech), davanti a Sebastian Montoya (Prema Racing) in quinta e Oliver Goethe (MP Motorsport) in sesta. Settimo posto per Victor Martins (ART Grand Prix), mentre Joshua Durksen (AIX Racing) ha chiuso con l'ottavo tempo. La top ten è chiusa dai due piloti del team Campos Racing Nikola Tsolov e Arvid Lindblad. Il pilota britannico, fresco di promozione in Formula 1, può sorridere a metà, in quanto partirà dalla pole domani nella Sprint Race, ma è stato beffato dal compagno di squadra che è alla sua seconda apparizione nella categoria.

Difficoltà per Gabriele Mini (Prema Racing), che ha chiuso la qualifica in posizione, e protagonista di uno stallo alla fine della pit lane nel corso della sessione. Qualifica complicata anche per Richard Verschoor (MP Motorsport) e Luke Browning (Hitech), che si giocano delle posizioni di alta classifica nel campionato.

credits: FIA.com

Dopo una qualifica senza interruzioni, ricordiamo che gli appuntamenti per le gare conclusive del campionato di Formula 2 sono domani alle 13.10 per la Sprint Race e alle 10.10 di domenica per la Feature Race.

Federica Passoni