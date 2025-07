GTWC Europe | Misano, race-2: McLaren vince su Mercedes, Garage 59 in festa

Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe vincono la lunghissima race-2 di Misano Adriatico del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La McLaren 720S GT3 EVO #59 di Garage 59 trionfa dopo una bella bagarre contro la Mercedes #48 Winward Racing di Lucas Auer/Maro Engel.

McLaren trionfa

Dopo una lunghissima bandiera rossa, lo spettacolo non è mancato a Misano. La McLaren #59 di Kirchhöfer ha controllato la scena fino alla sosta ai box gestendo la BMW M4 GT3 EVO #46 WRT di Raffaele Marciello e la Mercedes AMG GT3 EVO #48 Winward Racing di Maro Engel.

La classifica è rimasta intatta in pit lane, la BMW #46 ha però perso la chance di contendersi il podio per un'infrazione con il limite di velocità ad ingresso pit road.

La Mercedes è salita in seconda piazza ed ha provato ad impensierire fino alla bandiera a scacchi al McLaren. Lucas Auer si è avvicinato a Benjamin Goethe ed ha provato a più riprese ad attaccare, il tirolese ha dovuto accontentarsi della propria posizione.

Grande festa in casa Garage 59, squadra che non vinceva nella Sprint Cup dalla Main Race del Nurburgring 2016. La compagine inglese si impone con merito in Romagna dopo una delle corse più lunghe della storia del GTWC Europe Sprint.

Porsche completa la Top3 con Patric Niederhauser/Sven Muller, la Porsche 992 GT3-R #96 Rutronik Racing ha tenuto a bada l'eventuale ritorno di Alessio Rovera al volante della Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse e della BMW M4 GT3 EVO #32 WRT affidata a Charles Weerts.

Aston vince in Silver, Emil Frey Racing Ferrari ancora a segno in Gold Cup

Il Silver Cup, l'Aston Martin #21 Comtoyou Racing di Jamie Day/ Kobe Pauwels dopo un deciso attacco nel finale ai danni della Mercedes #10 Boutsen VDS di Aurelien Panis/ Cesar Gazeau. I campioni in carica cedono alla compagine belga il successo di classe, mentre è da segnalare il terzo posto per Gustav Bergström/ Gilles Stadsbader (WRT BMW #30).

Loris Spinelli/ Dmitry Gvazava (Imperiale Lamborghini #85) trionfano in Bronze Cup battendo battendo Arthur Rougier/ Isaac Tutumlu Lopez (CSA McLaren #112) e Bastian Buus/ Bashar Mardin (Lionspeed GP Porsche #80), mentre in Gold Cup torna a festeggiare la Ferrari 296 GT3 #69 Emil Frey Racing di Thierry Vermeulen/Chris Lulham dopo una bella lotta contro l'Audi #25 Sainteloc Racing di Paul Evrard/ Gilles Magnus. La Top3 in questo caso è stata completata da Thomas Fleming/ Louis Prette (Garage 59 McLaren #58).

Prossimo round del GTWC Europe Sprint Cup nel fine settimana del 3 agosto a Magny-Cours.

Luca Pellegrini - Da Misano