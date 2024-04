F1 | GP Cina, qualifiche: quinta pole consecutiva per Verstappen. Delusione Ferrari

Quinta pole position per Max Verstappen che anche nelle qualifiche del GP Cina ha imposto la sua legge ottenendo il miglior tempo in 1:33.660. A fianco dell'olandese Campione del Mondo scatterà domani il compagno di squadra Sergio Perez, con il messicano che ha preceduto l'Aston Martin di Fernando Alonso e la prima delle due McLaren, quella di Norris. Deludono le Ferrari, solo in P6 e in P7 con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz.

QUINTA CONSECUTIVA PER MAX

Dopo l'insolita P4 della Sprint Qualifyng, Max Verstappen si è ripreso lo scettro di pilota più veloce della griglia dettando un ritmo insostenibile per qualsiasi altro nelle qualifiche del GP Cina. L'olandese con il crono di 1:33.660 ha imposto un limite inavvicinabile per il resto del gruppo, conquistando la sua pole position numero 37 in carriera, la quinta consecutiva dall'inizio della stagione. A fianco del Campione del Mondo scatterà Sergio Perez, bravo nel finale di Q2 a rintuzzare gli attacchi di uno scatenato Fernando Alonso (3°), a sua volta capace con il suo ultimo giro a mettersi alle spalle le due McLaren di Lando Norris (4°) e Oscar Piastri (5°). Delusione per le due Ferrari, con Charles Leclerc 6° e Carlos Sainz 7°, con quest'ultimo autore di un fuoripista nel finale di Q2 che ha causato l'esposizione della bandiera rossa. Chiudono la Top 10 George Russell (8°), Nico Hulkenberg (9°) e Valtteri Bottas (10°).

FUORI HAMILTON E STROLL

Appena fuori la Top 10 troviamo Lance Stroll (11°), ancora una volta eliminato nel Q2, e Daniel Ricciardo (12°) che, almeno qui in Cina sembra avere un'altra marcia rispetto al compagno di squadra Yuki Tsunoda (19°). Alle spalle dell'australiano Esteban Ocon (13°), Alexander Albon (14°), Pierre Gasly (15°) chiudono la pattuglia dei piloti non eliminati nel Q1. A completare lo schieramento troviamo la Sauber di Guanyu Zhou (16°), la Haas di Kevin Magnussen (17°) e la Mercedes di Lewis Hamilton che, dopo l'ottima prestazione nella Sprint Race, con un errore nel suo ultimo giro ha chiuso solamente in P18 davanti al solo Tsunoda e a Logan Sargeant.

Vincenzo Buonpane