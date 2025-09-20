FIA F2 | Baku, Sprint Race: dominio di Beganovic, italiani a punti

Dino Beganovic vince la Sprint Race della F2 a Baku. Il pilota del team Hitech GP ha dominato la corsa, precedendo il compagno di squadra Luke Browning e Alex Dunne (Rodin Motorsport).

Buona prestazione per i due piloti italiani: Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) è quinto, mentre Gabriele Minì (Prema Racing) è settimo.

Il riassunto della gara

Partito secondo, Beganovic al via ha subito scalzato il poleman Rafael Villagomez (Van Amersfoort Racing), involandosi in testa senza mai mettere in discussione la propria leadership: lo svedese è stato imprendibile anche nelle ripartenze da Safety Car, concludendo la corsa con più di 6 secondi di vantaggio su Browning.

Alle sue spalle la gara è stata molto accesa: nella parte iniziale di corsa era stato molto bravo Martinius Stenshorne (Trident) a portarsi in seconda posizione, ma l'esordiente norvegese ha poi accusato un problema tecnico che l'ha costretto al ritiro. Problema al motore anche per Sebastian Montoya (Prema Racing), in lotta per il podio fino a due terzi di gara, prima che un calo di potenza gli facesse perdere diverse posizione, senza tuttavia ritirarsi. Alla fine l'ha quindi spuntata Browning, che guadagna qualche punticino utile per la classifica del campionato, e lo stesso fa Dunne, terzo.

Quarto è Jak Crawford (DAMS Lucas Oil Racing), che precede il leader del campionato Fornaroli: il piacentino ha limitato i danni in campionato ottenendo quattro punti, terminando anche davanti a uno dei diretti rivali, Richard Verschoor (MP Motorsport).

L'olandese ha battuto in volata per la sesta piazza Minì, che dopo una buona prima parte di gara nella seconda metà è calato vertiginosamente: forse un problema di gomme, o forse anche qui qualche problemino al motore, ma alla fine è riuscito a chiudere nei punti, davanti anche a Victor Martins (ART Grand Prix).

Villagomez, partito dalla pole, si è ritirato per un contatto in curva 1 con Pepe Marti (Campos Racing).

Le classifiche dopo la Sprint Race di Baku di F2

Classifica FIA F2: Fornaroli 178, Browning 161, Verschoor 147, Crawford 142, Dunne 130.

La Feature Race sarà domattina alle 9.

Alfredo Cirelli