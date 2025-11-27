WorldSBK | Pubblicate le entry list 2026, c'è Andrea Iannone!

Non mancano le sorprese nel WorldSBK: mentre i piloti sono in pista a Jerez de la Frontera per i test, Dorna ha pubblicato le entry list delle tre classi per il 2026. Curiosamente, compare anche il nome di Andrea Iannone.

WorldSBK | Iannone c'è, addio MIE

Non era certo un segreto che Andrea Iannone si stesse organizzando per rimanere in pianta stabile nel WorldSBK 2026. Prima con la struttura Advocates, attiva nel British Superbike ma che voleva espandersi al mondiale, almeno in parte. Tramontata questa opzione, sono rimbalzate voci su un possibile ritorno nel Motomondiale di The Maniac nel neonato campionato Baggers, che prenderà il posto della defunta MotoE. Invece, ecco il colpo di scena: nella entry list compare il nome del pilota abruzzese con l'inedito Cainam Racing Team. Basta guardare pochi secondi per rendersi conto che “Caiman” sia “Maniac” al contrario, il che potrebbe dare un indizio. Iannone sembrerebbe, quindi, cercare una soluzione privatissima per la prossima stagione sempre in sella alla Ducati Panigale V4 R. Sempre il costruttore bolognese aveva espresso la volontà di sostenere Iannone, ma lo farà anche in questa avventura? Chi, invece, è molto probabile che non schiererà le due moto in griglia, è il team Petronas MIE: la formazione di Midori Moriwaki è assente dalla entry list e sembra sempre meno probabile che ci sarà un cambio di rotta nelle prossime settimane.

WorldSSP e WorldSPB: le novità

Riguardo il WorldSSP le novità sono relative rispetto ai vari annunci fatti: esuli della Moto2 come Albert Arenas e Marcos Ramírez hanno trovato sistemazione. Il primo sarà nel AS Racing Team di Andrea Quadranti (che ha lasciato MV Agusta, marchio presente con i soli italiani Andrea Giombini e Jacopo Cretaro, ndr) insieme a Aldi Mahendra. Il secondo, invece, ha abbracciato l'avventura QJMOTOR insieme al confermato Raffaele De Rosa. Lato italiani: Filippo Farioli sarà con la Yamaha di VFT Racing, Matteo Ferrari sulla Ducati di WRP e Riccardo Rossi sempre sulla V2 di Renzi Corse.

È nel neonato WorldSPB che le novità sono molte. Sono 6 costruttori, 18 squadre e 33 piloti a debuttare in Sportbike. La moto più scelta è la Yamaha R7, che vede alcuni nomi interessanti come gli italiani Mirko Gennai, Marco Gaggi ed il debuttante Alessandro Di Persio, quest'ultimo campione europeo con la Yamaha R3. Kawasaki, con la 636, su tutti punta su Xavier Artigas, grande protagonista della Supersport al CIV. Triumph punta su due italiani come Bruno Ieraci (campione italiano della categoria proprio sulla Daytona, ndr) e Elia Bartolini, così come Aprilia su Mattia Sorrenti (vice-campione al CIV, ndr) e Matteo Vannucci, che lascia così Yamaha dopo diversi anni. Thomas Benetti, invece, sarà nella formazione MMR. Kove punta sull'ultimo campione del mondo 300cc in Beñat Fernández, mentre su una delle tre Suzuki GSX-8R ci sarà anche Jeffrey Buis.

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSBK | Surra al debutto con Motocorsa, Mackenzie ancora in MGM