WorldSBK | Surra al debutto con Motocorsa, Mackenzie ancora in MGM

Nell’attesa della due giorni di test post-stagionali del 26-27 novembre in programma a Jerez de la Frontera, il paddock del WorldSBK ha messo a posto altri due tasselli nel mosaico della griglia 2026. L’ultimo annuncio in ordine cronologico riguarda quello di Alberto Surra, che è stato scelto da Motocorsa Racing per debuttare in sella alla Panigale di Lorenzo Mauri.

Surra in Motocorsa: “Ci toglieremo tante soddisfazioni”

Alberto Surra ha corso dal 2021 nel Motomondiale dopo aver sfiorato due volte il titolo di campione italiano Moto3. Nell'unico anno di Moto3 iridata, il torinese ha colto un solo punto nel GP Algarve prima di passare nel 2023 alla Moto2, dividendosi tra alcune apparizioni nel Motomondiale e l’impegno da titolare nel campionato europeo dove per tre anni è arrivato terzo in classifica, conquistando 3 vittorie e 14 podi. Nel 2025 Surra ha debuttato nel WorldSSP rimpiazzando sulla Yamaha di Evan Bros Racing un infortunato Aldi Mahendra da Magny-Cours in poi, conquistando il podio già alla prima gara e firmando altri due quinti posti ad Estoril e Jerez.

Risultati che hanno convinto il team manager di Motocorsa Racing Lorenzo Mauri a puntare su Alberto Surra per la prossima stagione del WorldSBK. “Sono molto contento di questa opportunità che mi è stata data.”, il ringraziamento della giovane promessa piemontese. “Arrivo da tre anni di esperienza in Moto2 e delle gare nel WorldSSP, e sono contento che stiamo facendo questo grande passo con una squadra che mi farà crescere in questa categoria. Sicuramente ci toglieremo tante soddisfazioni e faremo un campionato di crescita. Sono molto molto contento e non vedo l’ora di iniziare!”.

Mackenzie riconfermato da MGM: “Mi sento davvero a casa”

Insieme al team lombardo, anche MGM Racing Performance ha sciolto le riserve per il 2026 decidendo di confermare Tarran Mackenzie. Il pilota scozzese, arrivato nel 2024 in WorldSBK dopo la wild-card a Donington Park nel 2022, ha corso con la Honda del team MIE Petronas fino alla prima parte di questa stagione per poi sostituire Scott Redding sulla Ducati del team MGM dal round di Balaton Park. Proprio sulla moto di Borgo Panigale sono arrivati i suoi migliori risultati di carriera con un settimo posto conquistato nella Superpole Race a Jerez.

Credits: WorldSBK

La riconferma sulla loro Panigale indipendente per il 2026 non può che rappresentare una soddisfazione per Mackenzie, che ha ringraziato così il team tedesco: “È stato un grande piacere entrare a far parte del team di Michael [Galinski, ndr] in Ungheria, ho ritrovato quel piacere per le competizioni che avevo perso, come anche la confidenza. Verso fine stagione ho ritrovato delle ottime sensazioni. Dal non avere una sella al conquistare i miei migliori risultati nel WorldSBK è stato qualcosa di inimmaginabile e a Jerez non potevamo chiedere un modo migliore di chiudere la stagione. Finora il mio percorso nel WorldSBK non è stato facile ma con questo team mi sento davvero a casa e non vedo l’ora di scoprire cosa ci regalerà il 2026”.

Andrea Mattavelli