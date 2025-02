F1 | Calendario 2025, ecco gli orari di tutti i Gran Premi

Come da tradizione, la FIA ha pubblicato l'elenco completo degli orari di partenza per i 24 Gran Premi del prossimo Mondiale di Formula 1. Un “rito” che consente ai tifosi e telespettatori di prendere la penna e di segnare tutti gli appuntamenti (e le relative sveglie) nel calendario 2025 che, come vedremo, non manca di presentare alcune sorprese.

Tra le novità spicca l'anticipo di Las Vegas

La più nitida di tutti è rappresentata dal GP Las Vegas: dopo le edizioni 2023 e 2024 in cui si è partiti alle ore 22:00 locali (le 07:00 in Italia), vedrà un anticipo di ben due ore per la gara del 2025 a causa delle lamentele di piloti e team dal punto di vista della preparazione e della logistica. Di conseguenza, la partenza della gara in Nevada è stata fissata per le ore 20:00 locali e, di conseguenza, alle 05:00 del mattino per il pubblico italiano.

Si registrano delle modifiche anche per il GP Qatar e per il GP Stati Uniti: a Losail la gara partirà un'ora prima (19:00 ore locali) mentre le qualifiche e la Sprint verranno posticipate rispettivamente di un'ora rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda la tappa di Austin, invece, Sprint e qualifiche vengo anch'esse anticipate di un'ora, mentre la corsa rimarrà programmata per le ore 14:00 locali (le 21 in Italia).

Credits: FIA

Calendario F1 2025 - Orari Gran Premi (CET)

Data Tappa Sprint Quali Gara 16/03 GP Australia 06:00 05:00 23/03 GP Cina 05:00 09:00 09:00 06/04 GP Giappone 08:00 07:00 13/04 GP Bahrain 18:00 17:00 20/04 GP Arabia Saudita 18:00 18:00 04/05 GP Miami 18:00 22:00 22:00 18/05 GP Emilia-Romagna 16:00 15:00 25/05 GP Monaco 16:00 15:00 01/06 GP Spagna 16:00 15:00 15/06 GP Canada 22:00 20:00 29/06 GP Austria 16:00 15:00 06/07 GP Gran Bretagna 16:00 16:00 27/07 GP Belgio 12:00 16:00 15:00 03/08 GP Ungheria 16:00 15:00 31/08 GP Olanda 15:00 15:00 07/09 GP Italia 16:00 15:00 21/09 GP Azerbaijan 14:00 13:00 05/10 GP Singapore 15:00 14:00 19/10 GP Stati Uniti 19:00 23:00 21:00 26/10 GP Città del Messico 23:00 21:00 09/11 GP San Paolo 15:00 19:00 18:00 22/11 GP Las Vegas 05:00 05:00 30/11 GP Qatar 15:00 19:00 17:00 07/12 GP Abu Dhabi 15:00 14:00

Tutte le gare di Formula 1 saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport F1, con alcune tappe selezionate che andranno live anche in chiaro su TV8. Ricordiamo infine che con LiveGP.it potrete seguire tutto il Mondiale F1 2025 tramite le radiocronache e le dirette testuali messe a disposizione dalla nostra redazione.

Andrea Mattavelli