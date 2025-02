FIA F3 | Test a Barcellona: ecco tutte le info e gli orari

Si riaccendono finalmente i motori della F3, che questa settimana tornerà in pista per i test prestagionali sul circuito di Barcellona, in Spagna. Nei prossimi tre giorni team e piloti torneranno in pista dopo la lunga pausa invernale per prepararsi alla prossima stagione e per prendere confidenza con le nuove monoposto che verranno introdotte quest'anno.

Team e piloti presenti

Saranno 30 i piloti iscritti: ufficialmente, manca ancora da riempire un sedile in AIX Racing, che per l'occasione sarà occupato dal tedesco ma per il resto ci saranno tutti i piloti ufficializzati per la stagione 2025. Saranno ben tre gli italiani presenti: Brando Badoer con Prema, Nicola Marinangeli con AIX Racing e Nicola Lacorte con DAMS. Ecco l'elenco completo dei piloti presenti.

Numero Team Pilota Rookie Academy 1 Prema Racing (ITA) Brando Badoer (ITA) R McLaren 2 Noel Leon (MEX) 3 Ugo Ugochukwu (USA) McLaren 4 Trident (ITA) Noah Stromsted (DEN) R 5 Rafael Camara (BRA) R Ferrari 6 Charlie Wurz (AUT) 7 ART Grand Prix (FRA) Laurens Van Hoepen (NED) 8 Tuuka Taponen (FIN) R* Ferrari 9 James Wharton (AUS) R* 10 Campos Racing (ESP) Mari Boya (ESP) 11 Tasanapol Inthraphuvasak (THA) 12 Nikola Tsolov (BUL) 14 Hitech TGR (GBR) Martinius Stenshorne (NOR) 15 Joshua Dufek (AUT) 16 Gerrard Xie (CHI) R 17 MP Motorsport (NED) Tim Tramnitz (DEU) Red Bull 18 Bruno Del Pino (ESP) R 19 Alessandro Giusti (FRA) R Williams 20 Van Amersfoort Racing (NED) Theophile Nael (FRA) R 21 Santiago Ramos (MEX) 22 Ivan Domingues (POR) R 23 Rodin Motorsport (AUS) Callum Voisin (GBR) 24 Louis Sharp (AUS) R 25 Roman Bilinski (POL) R 26 AIX Racing (DEU) Javier Sagrera (ESP) R 27 Nicola Marinangeli (ITA) R 28 Jonas Reid** (DEU) R 29 DAMS Lucas Oil (FRA) Nicola Lacorte (ITA) R Alpine 30 Matias Zagazeta (PER) 31 Christian Ho (SIN) R

*Hanno disputato un solo round

**Non confermato ufficialmente per la stagione

I test di Barcellona di F3: come seguirli e cosa aspettarsi

I test saranno articolati in tre giornate, da mercoledì 19 a venerdì 21 febbraio. Ci saranno come sempre due sessioni giornaliere, una mattutina e una pomeridiana. In ognuna delle tre giornate, le sessioni mattutine si apriranno alle 9 e chiuderanno alle 12 locali. Nel pomeriggio, invece, il semaforo verde scatterà dalle 14 mercoledì e giovedì, per poi diventare rosso alle 17. Venerdì 21, invece, i piloti saranno in pista dalle 13 alle 16. Le sessioni non saranno prodotte televisivamente, e si potranno seguire in diretta soltanto tramite il live timing sul sito della categoria. LiveGP coprirà l'evento con un recap giornaliero.

I team e piloti dovranno prendere dimestichezza con le nuove monoposto di F3. Per molti poi questa sarà un'occasione per rimettersi in moto dopo la pausa invernale, mentre altri piloti hanno già avuto modo di partecipare ad alcune gare in campionati invernali: Badoer e Ugochukwu, ad esempio, sono impegnati nella Formula Regional Middle East, mentre Marinangeli ha corso in Asian Le Mans Series.

Alfredo Cirelli