WorldSBK | Le pagelle di metà stagione, BMW: rincorsa e slancio

La prima metà di stagione del campionato di WorldSBK si è conclusa ed è il momento di bilanci per il ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team. Una squadra che ha riposto nel suo campione Toprak Razgatlioglu le possibilità di ripetere il titolo conquistato nel 2024 dopo un inizio di stagione in salita. Michael van der Mark, invece, è ai saluti dopo un anno deludente.

BMW in rimonta nella prima parte di stagione: voto 7

Il team BMW si è presentato al campionato del 2025 come la squadra da battere. Tuttavia, la stagione è iniziata in salita per la casa tedesca, che ha dovuto fare i conti con una Ducati in grande forma oltre ad un regolamento tecnico che non ha sorriso ai bavaresi. Perfino la punta del team Toprak Razgatlioglu ha mostrato difficoltà. Un team che però ha avuto una svolta negli ultimi cinque weekend del campionato. BMW è riuscita a tornare grande grazie al lavoro di squadra e degli sviluppi alla moto che hanno permesso una rimonta nei confronti di Ducati. Attualmente il team si trova al secondo posto della classifica costruttori, con solamente 16 punti di distacco dal costruttore italiano. Se il trend positivo continuerà anche nella seconda parte della stagione, BMW ha una grande occasione per compiere il sorpasso e vincere il campionato per la prima volta (nel 2024 il costruttori è andato a Ducati e il campionato a squadre è stato vinto da Aruba.it Racing, ndr).

Toprak Razgatlioglu, la forza del team ai saluti: voto 9

La colonna portante di BMW è senza ombra di dubbio Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco ha avuto un inizio di stagione sottotono a causa delle difficoltà accusate dal team. Ma quando la squadra gli ha fornito una moto competitiva, il campione in carica è tornato in splendida forma, conquistando negli ultimi tre round la prima posizione in ogni gara. Il divario in classifica con il rivale Ducati Nicolò Bulega si è assottigliato costantemente, fino al sorpasso in testa al campionato nel round inglese di Donington. Un percorso incontrastato per Razgatlioglu, che ora si trova con 26 punti di vantaggio sul pilota italiano. Con la decisione di lasciare il team a fine stagione per inseguire il sogno della MotoGP, il pilota turco ha l'occasione di conquistare il suo terzo titolo mondiale, lasciando BMW e la categoria a testa alta.

Michael van der Mark verso l'addio: voto 5

Se BMW ha nelle mani il pilota più forte del campionato, dall'altra parte del box ha un pilota ben lontano dal replicare ciò che Razgatlioglu riesce a conquistare. Il pilota olandese Michael van der Mark ha vissuto una prima parte di stagione anonima. Alla sua quinta stagione con la squadra tedesca, van der Mark ha ottenuto come miglior risultato un quinto posto in Portogallo e in Olanda, trovandosi ben lontano dal compagno si squadra in classifica generale. Non un buon trend per un pilota con la sua esperienza, che evidentemente non riesce a sfruttare le potenzialità della moto. Van der Mark ha ancora la possibilità di far bene nella seconda parte di stagione e aiutare BMW nella conquista del titolo costruttori. Il suo futuro, però, sembra ben lontano sia dal costruttore tedesco che dal WorldSBK.

Federica Passoni