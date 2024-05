Ferrari Challenge Europe | Mugello apre la stagione 2024

Tante bagarre al Mugello al termine del primo fine settimana d'azione del Ferrari Challenge Europe. Il noto impianto toscano apre la stagione 2024 dedicata al monomarca tricolore con due appassionanti sfide dedicate a Trofeo Pirelli e Coppa Shell.

Trofeo Pirelli: Franz Engstler al top nella race-1

Franz Engstler, campione della Coppa Shell 2022 e del Trofeo Pirelli Am 2023, bagna con un successo l’esordio nella serie principale del Ferrari Challenge, al termine di una gara avvincente, conclusa in regime di Safety Car per un contatto in mezzo al gruppo, senza conseguenze per i piloti, a tre minuti dal termine. Alle sue spalle si classifica Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa), mentre terzo è Timo Glock (Autohaus Ulrich), transitato per primo sotto la bandiera a scacchi, ma penalizzato di 5 secondi per un sorpasso concluso superando i limiti della pista in partenza.

L’ex pilota di Formula 1, al suo debutto nel Ferrari Challenge, ha fatto segnare il miglior tempo in qualifica in 1’47”199 e in gara in 1’49”618.

Sfida serrata nel Trofeo Pirelli Am, con Claus Zibrandtsen che ha la meglio sul poleman di giornata, Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport). Al pilota danese va anche il punto supplementare per il miglior crono in gara della classe in 1’50”997. Terzo gradino del podio per Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing).

Bence Valint all'attacco nella giornata di domenica

Una gara a stretto contatto fino all’avvincente ultimo giro per i primi quattro della classifica. Ad avere la meglio è Bence Valint, al secondo successo nel Ferrari Challenge dopo quello dello scorso anno a Misano. Ad accompagnare sul podio il giovane ungherese, autore anche del giro veloce in 1’50”139, sono l’ex pilota di Formula 1, Timo Glock (Autohaus Ulrich), secondo, e Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron Racing Team), terzo, poleman di giornata con il tempo di 1’47”202, di più di due secondi più veloce della miglior prestazione mai realizzata da una 488 Challenge Evo.

Quarto si classifica Luca Ludwig (MERTEL Motorsport), passato per primo sotto la bandiera a scacchi ma penalizzato per ripetuto superamento dei limiti del tracciato, così come Glock e Baron.

Non meno appassionante il confronto nel Trofeo Pirelli Am, dove il successo va al poleman Hendrik Viol, alla prima affermazione nel Ferrari Challenge, davanti a Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport) e Claus Zibrandtsen (Formula Racing), vincitore di Gara 1 e autore del giro veloce della classe in 1’50”841.

Coppa Shell: Valint apre le danze nella giornata di sabato

Vittoria per Tibor Valint, al rientro nel Ferrari Challenge dopo 14 anni di assenza, grazie a un ottimo spunto in avvio che gli permette di superare il più veloce in qualifica Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team). Valint, autore anche del miglior tempo sul giro in 1’50”482, mantiene la testa della corsa con autorevolezza, precedendo al traguardo Henri Hassid (Kessel Racing) e John Dhillon (Graypaul Nottingham).

In Coppa Shell Am, Andreas König rimonta dalla terza posizione in griglia e vince, con il miglior crono di 1’53”040, davanti al poleman Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) e Paolo Scudieri (Sa.Mo.Car).

Nella classe dedicata alle Ferrari 488 Challenge Evo, dominio di Fabrizio Fontana (Formula Racing), al suo debutto assoluto nel campionato, che trasforma la pole position in vittoria, davanti ai due svedesi Christian Kinch (Gohm Motorsport - Herter Racing) e Tommy Lindroth (Gohm Motorsport – Baron Racing Team).

Henry Hassid ritorna e vince

Henry Hassid al rientro nel Ferrari Challenge dopo alcuni anni, parte dalla prima posizione grazie al miglior crono in qualifica in 1’49”037 e conduce la gara fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle, dopo una sfida serrata, si classificano nell’ordine James Weiland (Rossocorsa) e Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM), che lasciano giù dal podio Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team), autore del giro veloce in 1’51”751.

In Coppa Shell Am, Zois Skrimpias vince con il giro più veloce della classe in 1’51”065, precedendo Andrea Levy (Rossocorsa) partito dalla pole ed Henrik Kamstrup (Formula Racing). Si ferma ai piedi del podio la rimonta di Paolo Scudieri (Sa.Mo.Car.), partito dalla dodicesima casella in griglia.

Nella sfida tra i piloti al volante delle Ferrari 488 Challenge Evo a tagliare per primo il traguardo è Andreas Bøgh-Sorensen (Formula Racing), davanti a Fabrizio Fontana (Formula Racing), vincitore ieri, e a Christian Kinch (Gohm Motorsport – Herter Racing), al secondo podio in due giorni.

Per il secondo round stagionale il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe farà il suo debutto sul nuovo Balaton Park Circuit, nei pressi del lago Balaton, a un centinaio di chilometri da Budapest, in Ungheria, nel fine settimana del 2 giugno.