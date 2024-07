Nissan e Mercedes al top a Suzuka nel GTWC Asia | A Ruota Libera

Cambia ancora a due round dalla fine il Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS, protagonista assoluto della 20ma puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte. La serie orientale di SRO continua a regalare emozioni, questa volta in azione nell'impegnativa pista di Suzuka.

GTWC Asia in azione a Suzuka - Credits: GTWC Asia

Race-1: Nissan davanti dopo i pit

Hirobon/Yu Kanamaru (TEAM 5ZIGEN Nissan #500) hanno vinto per due decimi la prima delle due prove in programma beffando in volata la Posche #4 Origine Motorsport di Lu Wei /Laurin Heinrich.

I due secondi piloti dell'equipaggio si sono contesi la vittoria overall, il tedesco ha provato in tutti i modi di impensierire la Nissan #500, leader dopo i pit stop nel cuore della competizione. La sosta è avvenuta in contemporanea per tutte le auto vista la presenza della Safety Car in pista, una situazione che ha svantaggiato Akash Nandy (Audi Sport Asia Team Absolute #41) e Franky Cheng Congfu (FAW Audi Sport Asia Racing Team #36).

H.H. Prince Abu Bakar Ibrahim/Mikael Grenier (Triple Eight JMR Mercedes #888) hanno completato il podio precedendo Absolute Corse Ferrari #296, Audi Sport Asia Team Absolute #40 e The Spirit of FFF Racing Lamborghini #18.

Race-2: tra le SC vince Mercedes

Jules Gounon ha vinto race-2 del GTWC Asia in compagnia di Zhou Bihuang. La Mercedes AMG GT3 #22 Climax Racing ha fatto la differenza nei primi minuti, il cinese ha continuato l'opera dell'andorrano anche grazie ad una Safety Car che ha prematuramente completato la competizione visto il cappottamento di Sun JingZu (Phantom Global Racing Porsche #13) nel secondo settore della pista.

Anthony Liu Xu/Alessio Picariello (Absolute Racing Porsche #1) hanno completato in seconda posizione imponendosi davanti alla già citata Porsche #4 Origine Motorsport. La classifica assoluta del campionato della race-2 ha permesso in ogni caso a Lu Wei #4 di beffare Liu Xu/Picariello di un solo punto, precedentemente al comando del GTWC Asia dopo l'avvincente tappa del Fuji.

La più importante categoria orientale riservata alle GT3 si prende ora una piccola pausa, le ostilità riprenderanno a fine mese da Okayama (Giappone) prima del gran finale cinese di Shanghai.

Porsche Supercup, Silverstone: King Larry non lascia il proprio trono

Poker per Larry ten Voorde nella Porsche Mobil 1 Supercup in quel di Silverstone. L'olandese ha dominato nuovamente la scena replicando quanto fatto a Imola, a Monaco e settimana scorsa al Red Bull Ring.

Il pluricampione della serie ha preceduto il compagno di box Marvin Klein, la coppia di Schumacher CLRT ha abbattuto con una relativa scioltezza le auto BWT Lechner Racing di Robert de Haan ed il padrone di casa Harry King. La prova, caratterizzata da un tracciato bagnato, si è conclusa in regime di Safety Car dopo un problema per Huub van Eijndhoven (GP Elite).

Prossima tappa tra due settimane in Ungheria a Budapest.

Supercars, Townsville: Feeney continua l'inseguimento a Brown

Broc Feeney continua a recuperare nei confronti di Will Brown nella classifica generale del Repco Supercars Championship. Il giovane pilota della Gold Coast si avvicina al teammate a Townsville al termine di un week-end dominato da Ford Performance.

La prima prova è stata vinta da Cam Waters (Monster Castrol Racing Ford #6), abile in un finale caratterizzato dall'arrivo della pioggia a beffare nell'ordine il teammate Thomas Randle (Monster Castrol Racing Ford #55) e Chaz Mostert (Mobil 1 Optus Racing Ford #25).

Il vincitore della Bathurst 1000 si è classificato secondo precedendo la Chevrolet Camaro #87 Red Bull Ampol Racing di Will Brown. Ottima rimonta da parte dell'australiano, out nei primi minuti della race-2 dopo un contatto con David Reynolds (Tradie Beer Racing Chevrolet #20).

L'impatto ha costretto all'ex volto di Erebus Motorsport al ritiro, un vero e proprio regalo per Broc Feeney. Week-end globalmente complicato, soprattutto in qualifica, per il Triple Eight Race Engineering, équipe imbattibile nell'impianto di Darwin nel mese di giugno.

Ford ha in ogni caso controllato anche la seconda manifestazione, il giovane Matt Payne (Penrite Racing Ford #19) ha preceduto con margine sotto la bandiera a scacchi Waters e Mostert.

Prossima prova a Sydney tra due settimane.

NASCAR Xfinity Series, SVG trionfa a Chicago

Shane van Gisbergen ha vinto con WeatherTech Chevrolet #97 la tappa di Chicago della NASCAR Xfinity Series. Il neozelandese ha fatto la differenza nel finale beffando nell'ordine Jesse Love (WAT Chevrolet #2) e Ty Gibbs (He Gets Us Toyota #19).

L'ex campione del Repco Supercars Championship ha respinto ogni ipotetico ritorno da parte della Toyota #19, protagonista sin dal via per l'ipotetico successo finale insieme a Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #17). Terzo posto per il californiano, presente davanti a Parker Kligerman (Spiked Lite Tropical Coolers Chevrolet #48).

Prossimo round a Pocono tra sette giorni.

Nella prossima puntata…

Lo spettacolo è assoluto settimana prossima con la 6h di San Paolo del FIA World Endurance Championship e la tappa di Mosport dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Oltre all'IMSA Michelin Pilot Challenge ed alla NASCAR spazio anche al British GT Championship (Snetterton) ed alla Porsche Carrera Cup Italia che tornerà in azione al Mugello dopo una breve pausa.

Luca Pellegrini