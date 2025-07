Formula E | EPrix Berlino: Rowland è Campione del Mondo, gara a Cassidy

Oliver Rowland è Campione del Mondo con due EPrix d'anticipo: all'inglese è bastato il quarto nel secondo EPrix del fine settimana al Tempelhof Airport di Berlino per vincere il titolo con un weekend d'anticipo, con Pascal Wehrlein che invece ha chiuso malamente fuori dai punti. La vittoria del terzultimo EPrix della Season 11 è andata a Nick Cassidy, che ha regalato così la quarta vittoria stagionale alla Jaguar e la seconda consecutiva.

Cassidy la vince nel finale

20° in griglia, a Cassidy le cose semplici non piacciono: il neozelandese, che torna a vincere dopo il successo conquistato a Shanghai a fine maggio, ha preso il comando della gara con il secondo Attack Mode, grazie al quale ha passato Rowland e ha preso un gap sufficiente per mantenere la vetta fino alla bandiera a scacchi. Jaguar così conquista la sua quarta vittoria in una stagione comunque deludente che non l'ha mai vista in lotta per i campionati.

Gara pazzesca, gli altri stavano lottando davanti, a noi tutto l'anno è mancata performance e quindi abbiamo lavorato di strategia, che è stata perfetta. Berlino per me è sempre stata bellissima con grandi weekend di gara e grandi risultati. Non è un segreto che Jaguar sia tornata, abbiamo fatto passi avanti e questo weekend lo abbiamo dimostrato.

Sul podio con Cassidy hanno chiuso Jake Dennis e Jean-Eric Vergne, altri due piloti che erano partiti dal fondo: Dennis era 16° in griglia, Vergne 18°.

Rowland iridato con due gare d'anticipo

Chiude fuori dal podio ma basta il quarto posto a Oliver Rowland per vincere il suo primo titolo Mondiale con due gare d'anticipo. Rowland corona così un'annata quasi perfetta che lo ha visto iniziare a faticare solo nel finale di stagione, con la pressione messa da Wehrlein che stava iniziando a fargli perdere punti importanti.

The moment our Season 11 World Champion was crowned 🤩



Congratulations @OliverRowland1, a mighty drive! 🏆@Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/TgfRaglaI9 — Formula E (@FIAFormulaE) July 13, 2025

L'inglese di Nissan nella seconda gara del weekend ha rischiato, anticipando l'attivazione del secondo Attack Mode che gli ha permesso di prendere il comando della gara per qualche giro, prima del recupero dei tre piloti che sono poi finiti a podio.

È una giornata incredibile, sinceramente prima del via pensavo di limitare i danni in vista di Londra. Pazzesco, sono senza parole. Ho cercato di non rischiare ma tutti erano così aggressivi, alla fine sono stato fuori dai guai e sono riuscito a portarla a casa. Ho fatto tutto il possibile, il team è stato incredibile per tutta la stagione.

Sostituti a punti per Mahindra e Nissan

Chiude la top-5 Mitch Evans, che per la prima volta in stagione va a punti in due gare consecutive dopo la vittoria di ieri. Il neozelandese di Jaguar - che, curiosamente, ha chiuso entrambi gli EPrix del weekend nelle stesse posizioni, 1^ e 5^ - precede Taylor Barnard, Felipe Drugovich, a punti nel weekend del suo debutto in Formula E, Nico Muller, Antonio Felix da Costa e Sergio Sette Camara.

Wehrlein crolla nella fase decisiva

Clamoroso il crollo nella seconda parte di gara di Pascal Wehrlein: il tedesco, che ha trascorso tutta la prima parte di gara nella zona alta della classifica, si è ritrovato risucchiato in mezzo al gruppo nella fase decisiva, scendendo al 13° posto poco dopo il 30° giro e ritrovandosi addirittura 20° all'attivazione del suo secondo Attack Mode. Alla fine, il campione uscente - che era scattato dalla pole position conquistata in mattinata - ha chiuso solamente 16°.

La classifica

Nel Mondiale, Rowland ha chiuso i giochi con due gare d'anticipo con il vantaggio minimo necessario su Wehrlein, 59 punti. Adesso il tedesco di Porsche dovrà difendere il secondo posto su Barnard, sul quale ha 13 punti di vantaggio (125 a 112) e su Cassidy, che con il successo di oggi sale al quarto posto con 102 punti. Scende al quinto posto Da Costa, che ha 101 punti e che a Berlino ne ha conquistati solo 3. Grande lotta anche per il sesto posto nel Mondiale che vede coinvolti ben 6 piloti: JEV - a quota 89 - deve guardarsi le spalle da Ticktum, Mortara, Gunther e Dennis che sono racchiusi in 12 punti. Prossimo, ultimo, appuntamento nel weekend del 26 e 27 luglio all'ExCel Centre di Londra che ospiterà il gran finale della Season 11 di Formula E.

