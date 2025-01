F1 Esports | Al via il Mondiale 2024: calendario e line-up

In attesa dell’inizio della stagione di Formula 1, F1 Esports accende i motori virtuali per l’inizio della F1 Sim Racing 2024 World Championship, il Mondiale dedicato ai migliori piloti eSports sul titolo videoludico di EA Sports/Codemasters. La competizione, arrivata alla sua ottava edizione, vedrà 30 piloti (rappresentanti dei 10 team della griglia reale) lottare sui circuiti del calendario ufficiale per conquistare i titoli piloti e costruttori virtuali e per vincere il montepremi di 750.000 dollari.

Calendario e regole

Sulla scia del programma del Mondiale F1 di quest’anno, il campionato eSports prevede un calendario di 12 gare spalmate in tre “Events” che si disputeranno in diverse settimane di gara. Si inizierà tra il 14 e il 16 gennaio con le tappe di Melbourne, Shanghai, Sakhir e Jeddah, per poi proseguire l’11-13 febbraio con le gare di Silverstone, Spa-Francorchamps, Zandvoort e Austin. L’evento conclusivo del Mondiale avverrà tra il 25 e il 27 marzo (quando sarà iniziata la vera stagione) con i round a Città del Messico, San Paolo, Lusail e Yas Marina.

Credits: F1 Esports / X.com

Il programma dei weekend di gara virtuali rimane pressoché invariato. Le tappe, che verranno tutte disputate dal vivo con i piloti virtuali collegati tramite rete LAN, cominceranno con le classiche sessioni di qualifiche tradizionali con Q1, Q2 e il Q3 che assegnerà la pole position (e un punto iridato). Le gare verranno disputate con distanza al 50% rispetto ai Gran Premi reali e prevedono tutte le caratteristiche del gioco quali meteo dinamico, consumo gomme, pit-stop attivati. Il tutto senza alcun aiuto disponibile.

Alla fine di ogni gara, i primi 10 classificati guadagnano punti per il campionato piloti e costruttori seguendo il sistema di punteggio reale della F1 (25 al primo, 18 al secondo, 15 al terzo e così via fino al decimo che prenderà un solo punto). Oltre al punto per la pole position rimane anche il punto per il giro più veloce in gara, sempre col criterio di finire in top 10, nonostante la regola sia stata abbandonata dalla F1 reale a partire dal Mondiale di quest’anno.

Novità sulle line-up

Come da tradizione, la nuova edizione del campionato eSports di F1 è stata accompagnata dai cambiamenti delle line-up dei 10 team e quest’anno ci sono moltissime novità. Partendo da una Red Bull che, dopo aver vinto l’ultimo Mondiale Piloti con Frederik Rasmussen, ha soffiato il 2 volte campione Jarno Opmeer dal team Mercedes per formare il “Dream Team” insieme all’iridato danese e al britannico Sebastian Job. Quest’ultima è corsa ai ripari ingaggiando Istvan Puki dalla Ferrari per fare coppia con i confermati Daniel Bereznay e Jake Benham.

Parlando della Scuderia di Maranello, i detentori del Mondiale Costruttori punteranno a vincere anche il titolo piloti con la riconferma di Bari Boroumand e di Nicolas Longuet insieme all’ingaggio del debuttante britannico John Evans. Occhio per le posizioni di vertice anche a KICK Sauber, con il team elvetico che ha deciso di confermare sia Thomas Ronhaar che il 2 volte iridato Brendon Leigh, con quest’ultimo che però ha annunciato via social che si ritirerà dalla F1 Sim Racing alla fine di questa stagione. A completare la loro line-up ci sarà il giovane olandese Tycho Hardy al debutto in questo campionato.

Per gli altri team, Alfie Butcher passa dalla Haas a McLaren Shadow unendosi al campione 2022 Lukas Blakeley e a Wilson Hughes in una line-up tutta britannica, mentre la squadra americana proverà a riconfermarsi tra le outsider con i debuttanti Shanaka Clay, Tamasa Gal e Joris Croezen. Williams punta su una line-up tutta spagnola con Alvaro Carreton, Ismael Fasshi e Ruben Pedreno, Alpine riparte dall’ex-Red Bull Josh Idowu, Joni Tormala e Piotr Staulhec, Aston Martin riconferma Fabrizio Donoso insieme ai neo-arrivati Duncan Hofland e Otis Lawrence mentre Racing Bulls prova a riscattarsi con Tom Manley, Declan Barrett e Ulas Ozyldirim.

Come, dove e quando seguire le gare

Così come negli anni passati, le sessioni di qualifiche e gare della F1 Sim Racing 2024 World Championship saranno trasmesse in diretta gratuita sulle pagine YouTube e Facebook di Formula 1 e F1 Esports e sul canale Twitch di quest’ultima. Di seguito il programma completo per l’Event 1 del Mondiale virtuale:

Martedì 14 gennaio R1 - Australia: ore 18 qualifiche, ore 22 gara

Mercoledì 15 gennaio R2 - Cina: ore 12 qualifiche, ore 15 gara R3 - Bahrain: ore 18 qualifiche, ore 22 gara

Giovedì 16 gennaio R4 - Arabia Saudita: ore 18 qualifiche, ore 22 gara



Credits: F1 Esports / X.com

Andrea Mattavelli