MotoGP | GP Repubblica Ceca, Practice: Márquez primo anche dopo la pioggia

In un turno di MotoGP segnato prima dalla pioggia battente e poi da uno spiraglio di sole, il pilota più veloce del pomeriggio del venerdì di Brno è in ogni caso Marc Márquez, che nella sessione di Practice si è preso la prima posizione. Dietro di lui si sono piazzati Johann Zarco e Fabio Quartararo, rispettivamente al secondo e terzo posto nel venerdì del Gran Premio di Repubblica Ceca.

Márquez primo in una sessione rimandata per pioggia, 2° Zarco

Il turno di Practice della MotoGP è iniziato sotto una pioggia torrenziale, che già a partire dalla sessione della Moto2 ha reso impossibile ai piloti di scendere in pista e ha costretto i commissari a sventolare bandiera rossa, sospendendo di fatto ogni tipo di azione sul tracciato di Brno. La situazione non è stata poi migliorata dal nuovo asfalto che è stato posato sulla pista della Repubblica Ceca, riasfaltata di recente, che non ha permesso a tutto il volume d’acqua di drenare come previsto, creando grandi pozze lungo tutto il tracciato. L’acqua ha continuato a cadere inesorabile anche con il passare dei minuti, ma nonostante questo si è riusciti a permettere ai piloti di entrare in pista e testare il circuito anche in condizioni di totale bagnato, dopo un ritardo di più di dieci minuti sul programma originale.

In questo scenario a dominare tra le curve di Brno è stato Marc Márquez: lo spagnolo è infatti riuscito a domare la propria Ducati sull’acqua e a mettere insieme un ottimo giro secco viste le condizioni, chiudendo in prima posizione e con un tempo di 2:03.935. Altro pilota che si è dimostrato essere ancora una volta uno specialista delle condizioni miste è stato Johann Zarco, che con un giro in 2:04.404 è arrivato a +0.469 dalla testa della classifica ed ha quindi occupato il secondo posto, tenendo alle sue spalle Fabio Quartararo. È stato proprio il numero #20 infatti a piazzarsi in terza posizione, essendo stato artefice del suo miglior tempo in 2:04.465 e completando la Top 3 della sessione.

Quinto° posto per Martín, out dal Q1 Bagnaia

Al termine dell’ora prevista per il turno di Practice il quarto posto è andato a Marco Bezzecchi, con alle sue spalle Jorge Martín e Jack Miller, che invece si sono piazzati rispettivamente in quinta e sesta posizione, guadagnandosi gli applausi del pubblico. A restare nel centro gruppo, ma ad accedere comunque direttamente al turno di Q2, è poi Joan Mir al settimo posto, grazie ad un giro fatto registrare in 2:04.811. Insieme a lui arrivano anche Enea Bastianini e Álex Márquez, ottavo e nono allo scadere del tempo dopo un turno complicato, che così facendo non avranno problemi nel corso della mattina di sabato, avendo l’accesso garantito alla seconda sessione di Qualifica. Chiude poi la Top 10 e accede per ultimo al Q2 Pedro Acosta, decimo alla bandiera a scacchi con un tempo di 2:05.218, seguito da Raul Fernandez in undicesima posizione e da Fermin Aldeguer in dodicesima.

Insieme a loro, chi invece dovrà inevitabilmente passare per il turno di Q1 sarà Pecco Bagnaia, che non è riuscito a rientrare nei primi dieci piloti della classifica e non è riuscito a far registrare un giro che fosse più veloce di un 2:05.440, finendo quindi in tredicesima posizione. A fargli compagnia ci saranno anche Alex Rins e Brad Binder: lo spagnolo e il sudafricano hanno infatti siglato il loro miglior cronometro rispettivamente in 2:05.473 e 2:05.500, piazzandoli quindi in quattordicesima e quindicesima posizione. Turno faticoso anche per Fabio Di Giannantonio, che non è entrato in Q2 ed è stato “costretto” a rimanere in sedicesima piazza, seguito a ruota da Pol Espargaro e Augusto Fernandez, che sono invece arrivati diciassettesimo e diciottesimo. Chiudono la classifica Miguel Oliveira, diciannovesimo e autore di un tempo in 2:05.837, seguito da Ai Ogura al ventesimo posto, Takaaki Nakagami al ventunesimo e da Luca Marini al ventiduesimo.

MotoGP | GP Repubblica Ceca: i risultati delle Practice

Credits: Mototiming

Valentina Bossi

