Mercedes regna nel GT Open nella Spa 500 | A Ruota Libera

Mercedes ha vinto la Spa 500, prova valida per l'International GT Open 2024. Tanta bagarre e colpi di scena in Belgio per quanto riguarda la serie di GT Sport, assoluta protagonista della 14ma puntata di ‘A Ruota Libera’.

AlManar Racing by GetSpeed Mercedes #77 contro tutti a Spa

Affermazione e leadership provvisoria del campionato per Al Faisal Al Zubair/ Mikaël Grenier, meritatamente a segno nella Spa 500 con la Mercedes #77 del AlManar Racing by GetSpeed. La coppia ha imposto la propria superiorità durante l'ultimo stint trionfando davanti a Alessio Deledda/Jordan Pepper (Team Oregon Lamborghini #10) e Matisse Lismont/Lorens Lecertua (Comtoyou Racing Aston Martion #21).

L'auto #77, scattata dalla seconda piazza, ha condotto le danze dal primo all'ultimo giro dopo aver beffato alla frenata di ‘Les Combes’ l'AMG GT3 #17 del Team Motopark.

La partenza della Spa 500 - Credits: GT Open

Diego Menchaca e Marcos Siebert hanno lottato contro la Mercedes #77 a lungo per riprendere il comando delle operazioni, il messicano e l'argentino si sono accontentati della sesta piazza una sosta finale non perfetta. L'AMG GT3 #17 ha concluso alle spalle di SPS Automotive Performance Mercedes #20, Getspeed Mercedes #9, vetture rispettivamente presenti in quarta e quinta piazza sotto la bandiera a scacchi.

L'Audi #777 di Olimp Racing affidata a Marcin Jedlinski /Karol Basz si impone in PRO Am, mentre Giuseppe Cipriani/Dmitriy Gvazava (Il Barone Rampante Lamborghini #8) hanno fatto la differenza in Am.

Prossima tappa del GT Open in Ungheria a Budapest a giugno.

BTCC, Snetterton: BMW si impone con Hill, Huff torna a vincere

Jack Hill ottiene due bellissime affermazioni a Snetterton nel Kwik Fit British Touring Car Championship. BMW festeggia in race-1 e 2, mentre Toyota trionfa nell'ultima prova in programma con il rientrante Rob Huff.

Race-1: Hill domina dalla pole

Jack Hill (Laser Tools Racing with MB Motorsport BMW) ha dominato race-1 dalla pole dopo aver respinto nei primi minuti ogni ipotetico attacco da parte di Ash Sutton (NAPA Racing UK Ford).

Il pluricampione della serie non ha mai impensierito la BMW #24, la Ford #1 ha successivamente concluso in terza piazza dopo aver ceduto il passo alla BMW del rientrante Bobby Thompson (Zeus Cloud Racing with WSR).

Dan Cammish (NAPA Racing UK Ford) si è classificato quarto precedendo Andrew Watson (TOYOTA GAZOO Racing UK) e Tom Ingram (Team BRISTOL STREET MOTORS Hyundai), in rimonta dopo una qualifica difficile. L'ex vincitore della categoria è stato protagonista di una solida prima corsa, abile ad avere la meglio nei confronti delle BMW di Adam Morgan e Colin Turkington.

Race-2: Hill x2

La scelta di montare le gomme da bagnato e di restare in pista ha permesso a Jake Hill di vincere anche race-2 a Snetterton per quanto riguarda il BTCC 2024.

La BMW #24 ha letteralmente dominato la scena imponendosi nonostante una sanzione di 10 secondi per falsa partenza, provvedimento attivato anche per Bobby Thompson. Hill ha colto il successo con margine sulla Ford NAPA Racing UK di Cammish e sulla rientrante Toyota LKQ Euro Car Parts with SYNETIQ di Josh Cook.

Disastrosa prova, invece, per Sutton ed Ingram, entrambi ai box per cambiare le gomme ad inizio gara. La decisione di montare le slick non ha pagato, la pioggia ha infatti rovinato tutti i piani di un'ipotetica rimonta.

Race-3: Huff vince dopo 20 anni

Rob Huff ha vinto a Snetterton race-3 del BTCC a 20 anni di distanza dall'ultima gioia nel più importante campionato britannico riservato alle auto turismo. Il #12 di TOYOTA GAZOO Racing UK, 13mo sulla griglia, ha fatto la differenza concludendo davanti ad Aiden Moffat (LKQ Euro Car Parts with SYNETIQ Toyota) e Josh Cook.

Ingram e Sutton hanno terminato nell'ordine una corsa che ha visto ‘solamente’ nono Hill. Il vincitore della prima e della seconda sfida ha dovuto inchinarsi alla concorrenza dopo aver scelto di montare le gomme da bagnato. La pista si è asciugata velocemente, l'ipotetica tripletta del pilota BMW è svanita a pochi giri dalla conclusione.

Prossima tappa a Thruxton nel primo week-end di giugno.

Porsche Supercup, Monaco: ten Voorde regna nel Principato

Dopo una pole stellare, Larry ten Voorde ha vinto con una relativa facilità il round monegasco della Porsche Mobil 1 Supercup. Due corse e due affermazioni per il veterano olandese, #12 del Schumacher CLRT per questa stagione.

Harry King (BWT Lechner Racing #1) e Keagan Masters (Ombra S.R.L. #18)ì hanno concluso il podio precedendo Kas Haverkort ( UNISERVER by TEAM GP ELITE #24) e Marvin Klein (Schumacher CLRT #10).

Prossima tappa nel cuore dell'estate a Spielberg in Austria.

Larry ten Voode domina a Monaco - Credits: Porsche

British GT Championship, Donington Park: Lamborghini a segno dopo il diluvio

Alex Martin/Sandy Mitchell sorridono a Donington Park nel terzo round del British GT Championship, Lamborghini ottiene la seconda affermazione della stagione con Barwell Motosport dopo una sfida da tre ore caratterizzata da una breve sospensione dovuta all'arrivo della pioggia.

Una red flag ha condizionato la fase centrale di un evento che nel finale non ha mancato di regalare emozioni. Mitchell ha infatti lottato a lungo contro Phil Keen (2 Seas Motorsport Mercedes #6) e Tom Gamble (Optimum Motorsport McLaren #27) per il successo finale, la bagarre si è infiammata negli ultimi minuti.

La Mercedes ha dovuto cedere alla Lamborghini, l'auto di Keen ed Ian Loggie ha completato al terzo posto alle spalle anche della McLaren 720S EVO GT3 #27 di Gamble/Mark Radcliffe.

Next round a Spa a metà giugno, una settimana prima del centenario della 24h valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

NASCAR Xfinity Series, Charlotte: Elliott torna al vertice

Sesta affermazione in carriera nella NASCAR Xfinity Series per Chase Elliott. Il georgiano svetta in quel di Charlotte ottenendo il primo sigillo nella serie dopo otto anni di digiuno.

Il #17 di Chevrolet (HendrickCars.com) ha dominato la scena nei giri finali riuscendo a respingere ogni attacco di Brandon Jones (Menards/CharBroil Chevrolet #19). Niente da fare dopo una lunga serata d'azione per Sammy Smith (Pilot Flying J Chevrolet #8), terzo davanti a Sam Mayer (Tire Pros Chevrolet #1) e AJ Allmendinger (LeafFilter Gutter Protection Chevrolet #16)

Tra sette giorni una nuova corsa da non perdere all'intero del Portland International Raceway

NASCAR Truck Series, Charlotte: Sanchez mette tutti in riga

Nick Sanchez ha vinto la sfida di Charlotte della NASCAR Truck Series. Il #2 (Gainbridge Chevrolet) dello schieramento svetta nel finale in quel di Concord ottenendo la seconda affermazione in carriera, la prima in stagione.

Stewart Friesen (Halmar International Toyota #52), Grant Enfinger (Grant County Mulch Chevrolet #9) e Matt Mills (J.F. Electric/Utilitra Chevrolet #42) concludono nell'ordine, Ben Rhodes Campers Inn RV Ford #99) completa la Top5 dell'edizione 2024 della ‘North Carolina Education Lottery 200’.

Settimana prossima l'appuntamento al World Wide Technology Raceway.

Nella prossima puntata…

Settimana prossima, oltre alla 24h del Nurburgring e l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship a Detroit, ci sarà da divertirsi con la NASCAR, il Fanatec GT World Challenge Australia (The Bend), la Porsche Carrera Cup Italia (Imola), il SuperGT (Suzuka) ed il TCR Europe (Salisburgo). Menzione anche per il Campionato Italiano GT, in azione sulle rive del Santerno per la seconda tappa del 2024.

Luca Pellegrini